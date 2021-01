E oficial: Marius Sumudica nu mai e antrenorul echipei Gaziantep FK. Istoria conflictului dintre roman si turci

"Ne-am despartit de comun acord de tehnicianul Marius Sumudica, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon si jumatate. Le multumim domnului Sumudica si intregii sale echipe pentru contributia pe care si-au adus-o in perioada in care au fost in functie si le uram succes in cariera", se arata pe site-ul gaziantepfk.org.Sumudica era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 si mai avea contract pana in mai. Formatia ocupa locul 4 in clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri , la trei puncte de liderul Besiktas (16 jocuri).Gaziantep a avut o serie de multe meciuri fara infrangere, oprita, sambata, in deplasare, de Sivasspor, scor 2-1.In ciuda rezultatelor bune obtinute, plecarea antrenorului roman s-a facut dupa un scandal izbucnit intre el si presedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.Clubul Gaziantep FK a anuntat, sambata, pe site-ul oficial, ca i-a propus lui Marius Sumudica un nou contract cu salariul marit in masura posibilitatilor, in timp ce Sumudica a spus ca, de fapt, i s-a oferit un salariu mai mic.Gaziantep FK a precizat ca discutii cu privire la contractul lui Sumudica au avut loc vineri, la Sivas, unde echipa s-a deplasat pentru meciul de campionat cu Sivasspor. "La finalul discutiilor, in ceea ce priveste contractul antrenorului nostru Marius Sumudica, care expira la 30 mai 2021, s-a propus un nou acord, tinandu-se cont de conditiile de pandemie, cu salariul marit intr-o anumita masura, in conformitate cu bugetul clubului nostru. Board-ul clubului a reiterat faptul ca vrea sa colaboreze cu antrenorul Marius Sumudica si in perioada urmatoare si asteapta raspunsul antrenorului nostru la aceasta oferta", se arata pe site-ul clubului din Gaziantep.Potrivit haberturk.com, Marius Sumudica a reactionat dupa meciul cu Sivasspor, scor 1-2, spunand ca de fapt conducerea clubului ar fi vrut ca salariul sau sa fie micsorat."Se vorbesc multe despre mine in social media. Se spune ca alerg dupa bani. As vrea ca Turcia sa stie ca nu este adevarat. Daca eram ahtiat dupa bani in acest moment as fi fost antrenorul altei echipe. S-a spus ca clubul mi-a propus un nou contract, cu un salariu mai bun, dar nu este adevarat. Am avut o sedinta cu presedintele, ieri. A vrut micsorarea salariului meu cu 10 la suta. Nu pot accepta asta. Le-am dat din propriul buzunar prime in valoare de 80.000 de euro jucatorilor. Am dat banii cu placere. Presedintele a zis: "Le dai jucatorilor. De ce nu dai pentru club?". Este greu sa continuam astfel. Nu le-am dat un raspuns. Apoi au venit la mine si mi-au propus 80.000 de euro in plus, iar acesti 80.000 de euro sa ii impart la opt oameni. Salariul meu este de 600.000 de euro. Nu inteleg cum i se poate face o astfel de propunere unui antrenor care a obtinut succese. Iubesc aceasta tara si vreau ca continui in Turcia. Voi ramane pana la sfarsitul sezonului. Este dificil sa lucrez cu oameni care nu ma respecta. Se vede ce am facut eu aici. Retrogradeaza echipa de vor ca salariul sa imi scada cu 10 la suta? Asta este rasplata pentru ce am facut? Daca dumneavoastra v-ar veni o propunere de micsorare a salariului ati accepta. Eu privesc aceasta propunere ca o jignire. Sunt aici pana la sfarsitul sezonului, apoi un stiu ce va fi. Am respins oferta din Arabia Saudita. O sa-mi sun sotia si o sa-i cer sa trimita bani. O sa ajut clubul", a afirmat tehnicianul.Presedintele Gaziantep FK, Mehmet Buyukeksi, a reactionat la randul sau dupa declaratiile lui Sumudica: "In fiecare saptamana, dupa fiecare meci, el vrea contract. Este posibil asa ceva? Nu am cerut micsorarea salariului lui Sumudica. Antrenorul nostru ne costa 1,2 milioane de euro, dar el vrea de la noi 1,6 milioane de euro. Care antrenor din Turcia ia atat de multi bani? Inclusiv Fatih Terim, care a castigat Cupa UEFA . Este posibil asa ceva? Apoi iese la televizor si spune: "Sa stie Turcia!" De fapt Turcia sa stie aceste lucruri. Isi asuma toate reusitele. Este posibil asa ceva?", a spus Buyukeksi, potrivit haberturk.com.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"