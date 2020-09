Mircea Lucescu a devenit "zeu" la Kiev. A calificat-o pe Dinamo in grupele Champions League

Dupa succesul (2-1) obtinut saptamana trecuta in deplasarea din Belgia, Dinamo Kiev a castigat si meciul retur cu scorul de 3-0, goluri marcate de Buyalski, De Pena si Rodrigues, ultimele doua reusite fiind din penalty.Pentru Mircea Lucescu este o performanta notabila in conditiile in care a fost intens contestat pentru numirea in functia de antrenor principal la Dinamo Kiev, in contextul trecutului glorios pe care l-a avut la rivala Sahtior Donetk