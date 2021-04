Meciul carierei pentru Ovidiu Hategan. Ce super-confruntare va arbitra romanul in sferturile Ligii Campionilor

Arbitri asistenti la acest meci au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce arbitru video a fost desemnat italianul Marco Di Bello.Pentru aradeanul Ovidiu Hategan (43 de ani) este cea mai importanta partida din cariera sa de arbitru.Arbitrul german Felix Brych a fost delegat la partida tur dintre Real Madrid si FC Liverpool , programata, marti, pe stadionul Alfredo di Stefano in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.Brych, 45 ani, de profesie avocat, are ecusonul de arbitru international din 2007 si a mai arbitrat Real Madrid anul trecut, in meciul cu Manchester City (1-2) din Anglia, in optimile Ligii Campionilor. Germanul va fi ajutat la tuse de conationalii sai Mark Borsch si Stefan Lupp, in timp ce arbitru VAR va fi tot un german, Marco Fritz.