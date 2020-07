Patronul Craiovei, Mihai Rotaru: "Cerem amanarea finalei Cupei Romaniei. La noi, cine vine infectat, 10.000 de euro amenda"

El a precizat ca doreste ca toate echipele sa fie retestate in acelasi timp si a vorbit si despre o amenda de 10.000 de euro pentru jucatorii gruparii craiovene in cazul infectarii cu coronavirus."Daca FCSB , miercuri, va castiga Cupa Romaniei , CFR va juca cu doua echipe fara interes in campionat Fara sa-i acuzam, dar noi, daca am fi in locul Botosaniului, in ultima etapa am trimite toti titularii acasa tocmai pentru a le da o perioada de odihna.Nimeni nu i-ar putea acuza pe FCSB sau Botosani ca isi vor odihni titularii. Niciodata nu am acuzat, fiecare face politica lui, ii inteleg. Daca FCSB ar fi jucat cu juniorii, nu-i acuzam, e politica lor.Dar de ce sa nu eliminam aceasta eventuala lipsa de interes? Noi putem milita in continuare pentru amanarea meciului de Cupa. Acum a intervenit inca o problema. Da, cerem in continuare sa fie amanata finala Cupei.De ce sa nu aiba FCSB - CFR cu cutitele pe masa sau un CFR - Botosani? Peste tot in lume, Cupa se joaca dupa ultima etapa. Eram de acord sa se joace si mai devreme daca nu erau implicatii directe in lupta pentru titlu", a spus Rotaru la Digi Sport.El a mentionat ca Universitatea Craiova a cerut suspendarea actualei etape si retestarea tuturor echipelor."Meciul de la Botosani se va juca. Dar insistam in continuare pentru o retestare a tuturor. In aceeasi zi, in acelasi moment sa fie retestati toti.Toata lumea sa plece de la zero.Luni, dupa terminarea etapei, toate echipele sa se retesteze. La noi, cine vine infectat, 10.000 de euro amenda. Am stat toti la masa si am luat hotararile impreuna. Noi mergem pe intelegerea intre noi".