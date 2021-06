Roxana Maracineanu, ministrul sportului din Franta, redeschide cazul Coltescu: "Nu poti sa spui negrul acela de pe banca"

"Imi mentin aceeasi declaratie si acum pentru ca nu se poate sa te adresezi cuiva spunand "negrul acela de pe banca"... poti spune "persoana care este imbracata in rosu" de exemplu. Da, UEFA a decis ca nu este (n.r. - rasism), dar UEFA decide multe lucruri cu care nu suntem de acord", a afirmat Maracineanu, prezenta la Bucuresti cu ocazia meciului Franta - Elvetia, programat in aceasta seara, pe Arena Nationala in optimile de finala ale EURO 2020.In luna decembrie a anului trecut, imediat dupa incidentul de la Paris, ministrul Sportului din Franta, Roxana Maracineanu, a catalogat exprimarea arbitrului roman Sebastian Coltescu drept rasista."In aceasta seara sportivii au luat o decizie istorica, in fata unei atitudini pe care au considerat-o inacceptabila. O expresie a rasismului obisnuit. Asteptam rezultatele anchetei, dar nu pot decat sa salut simbolul puternic al gestului si solidaritatii lor", a scris la momentul respectiv ministrul Roxana Maracineanu, nascuta in Romania, pe contul sau de Twitter UEFA a decis ca Sebastian Coltescu si Octavian Sovre au incalcat la acel meci "obligatia de a se comporta intr-o maniera adecvata", insa nu se fac vinovati de rasism.