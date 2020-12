Un fost fotbalist al Barcelonei divorteaza in ajun de Craciun, dupa 9 ani de relatie. "Multumesc pentru cel mai bun cadou"

Internationalul ghanez nascut in Germania si vedeta de televiziune din Italia formau unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea fotbalului.Citeste si: Noua "soacra" a Madalinei Ghenea si-a suparat fiul fotbalist: "Mama, termina, de ce faci asa cu gura? Ai 40 de ani" Trecut pentru putin timp si prin curtea echipei FC Barcelona (in sezonul 2018-2019), Boateng s-a casatorit cu Melissa Satta in 2016, la doi ani dupa nasterea singurului copil al cuplului, Maddox. In prezent, Kevin-Prince Boateng e legitimat la echipa Monza , din a doua divizie italiana."Am incheiat definitiv relatia noastra, cu respect reciproc si in deplina seninatate, cu intelegerea faptului ca vom ramane un punct important de referinta in cresterea fiului nostru. Multumesc pentru acesti 9 ani si pentru cel mai bun cadou, Maddox", a precizat italianca Melissa Satta pe Instagram.