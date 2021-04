Zlatan Ibrahimovic si-a decis viitorul. Atacantul de 40 de ani vrea contract pe viata la AC Milan

Ibrahimovic a revenit in ianuarie 2020 la AC Milan, echipa la care a mai evoluat intre 2010 si 2012, contribuind din plin la redresarea gruparii de pe San Siro, aflata in prezent pe locul al doilea in Serie A."Dupa ce a marcat 84 de goluri in 130 de meciuri disputate pentru AC Milan, campionul suedez va purta tricoul rossonero si in sezonul viitor", a anuntat clubul milanez intr-un comunicat.In luna februarie, Ibrahimovic a atins bariera de 500 de goluri marcate in cursul carierei sale (pentru Malmo FF, Ajax Amsterdam Barcelona , AC Milan, Paris Saint-Gerrmain, Manchester United si Los Angeles Galaxy)."Ma simt cu adevarat fericit. Am spus intotdeauna ca ma simt ca acasa la AC Milan si daca as putea ramane aici toata viata, as face-o", a declarat "Ibra" pentru postul de televiziune al clubului, dupa prelungirea contractului sau.Revenit recent in reprezentativa tarii sale, Zlatan Ibrahimovic va fi unul dintre starurile care vor lua parte la EURO 2020 in aceasta vara (11 iunie - 11 iulie).