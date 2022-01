”Bomba” zilei la Australian Open. Câștigătoarea de la Turneul Campioanelor a fost eliminată! Simona Halep poate profita

Cea mai mare supriză de până acum la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost produsă în turul doi de franțuzoaica Alize Cornet, care a învins-o pe Garbine Muguruza, locul 3 mondial și cap de serie 3.

Clasată pe locul 61 mondial, Cornet a obținut victoria cu un categoric 6-3, 6-3, eliminând-o din competiție pe Muguruza, nimeni alta decât deținătoarea trofeului la Turneul Campioanelor.

Garbine Muguruza ar fi putut juca împotriva Simonei Halep la Australian Open, în faza optimilor de finală.

Soak it up 👏

In her 60th consecutive major, @alizecornet completes the biggest upset of the tournament so far. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/FyNpJdErij