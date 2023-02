Gigi Becali a oferit primele declarații după meciul pierdut de FCSB cu Farul, scor 2-3.

Becali a declarat că este liniștit pentru că victoria contează mai mult pentru Hagi. El susține că jocul a fost de partea celor de la FCSB și spune că s-au făcut greșeli la schimbări.

”Nu m-am supărat așa de tare, pentru că a fost un eveniment. La final, m-am gândit că nu mai sunt ca înainte, cu patimă. Până la urmă, asta e viața lui Gică, fotbalul. S-ar fi mâhnit el, dacă lua bătaie. La el contează numai fotbalul, la mine, nu. Așa a vrut Dumnezeu.

Dacă era chestiune de joc, era o problemă. Golul trei a fost valabil. Plus că am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi. Am făcut greșeli la schimbări. Nu trebuia băgat Omrani. A dat și acel autogol....a dat în minge...așa fost să fie. Problemă nu e.

Cui să-i reproșez schimbările? Mie să-mi reproșez? (n.r. - râde). Păi, îmi reproșez, dacă e”, a declarat Gigi Becali.

Mihai Stoica a recunoscut la OrangeSport că un singur om e responsabil cu schimbările la FCSB, Gigi Becali. „Are rost să mai discutăm? Ce se întâmplă la noi se ştie şi asta e realitate. Câteodată iese bine, câteodată nu iese”, a spus Mihai Stoica.

