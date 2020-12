Acuzatii de coruptie la nationala de handbal feminin. Selectionerul, principalul vizat. "Cand nu mai au coruptie in spate, sunt prinsi cu pantalonii in vine"

Echipa nationala feminina a obtinut cea mai slaba clasare din istorie, dupa umilinta cu Olanda.Fostul antrenor al echipei CSM Bucuresti , Per Johansson, a facut o serie de acuzatii grave la adresa tehnicianului Romaniei, Bogdan Burcea.Johansson ii ia apararea lui Tomas Ryde, fostul selectioner al nationalei de handbal feminin , pe care Burcea l-a criticat in trecut."Clanul care l-a executat pe Tomas Ryde si a preluat nationala e responsabil pentru cea mai slaba performanta la Campionatului European din istoria Romaniei.In ceea ce priveste acesti antrenori... imediat dupa ce ies din Romania, cand nu mai au coruptia in spate, sunt prinsi cu pantalonii in vine.Handbalul romanesc ar trebui sa fie rusinat sa aiba lider un membru al unui clan", scrie Johansson pe facebook, citat de gsp.Romania are doar o victorie la Campionatul European de handbal feminin, impotriva Poloniei si fost batuta de Olanda cu 11 goluri diferenta.CITESTE SI: