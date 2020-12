Rusine nationala la Europeanul de handbal feminin. Romania, cea mai slaba clasare din istorie dupa ce a fost umilita de Olanda

Tricolorele au incheiat astfel fara punct grupa principala, au inregistrat o singura victorie in competitie, cu Polonia, in grupa preliminara, si au ocupat locul 12 la general, cea mai slaba clasare din istoria participarilor la Campionatul European.Marti, principalele marcatoare pentru Romania au fost Laslo 7 goluri si Polocoser 6.Din lotul Romaniei a absentat pivotul Lorena Ostase (entorsa genunchi), iar capitanul Cristina Neagu a ramas pe banca, fiind rulat restul lotului.Rezultatele complete ale Romaniei la aceasta editie a CE sunt urmatoarele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia, in grupa preliminara D, respectiv 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.In urma acestora, Romania incheie pe locul 6 in grupa II, cu 0 puncte, si locul 12 la general, aceasta fiind cea mai slaba clasare din istoria participarilor sale la CE.Marti se vor juca toate partidele ramase in ambele grupe, iar rezultatele vor stabili echipele calificate in semifinale si cele care vor juca pentru clasarea finala pe locurile 5-6. Alte meciuri de clasament final nu se mai disputa.Primele doua clasate in grupele principale vor juca semifinalele, in 18 decembrie, iar in aceeasi zi se vor confrunta si echipele de pe locurile 3, pentru clasarea finala pe locurile 5-6. Finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE-2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acelei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Romania a participat pentru a 13-a oara la Campionatul European, din 14 editii, ratand o singura aparitie, in 2006. In 1998, a obtinut cea mai slaba clasare - locul 11, "depasita" in 2020, iar cea mai buna clasare a fost in 2010, cand a obtinut medalia de bronz. Clasarile complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5, 2018 - 4 si 2020 - 12.Delegatia Romaniei se intoarce in tara miercuri seara, la ora 20.20, cu o cursa aeriana de la Copenhaga.CITESTE SI: