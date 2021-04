Prima reactie a sefei de la CSM Bucuresti, echipa platita din bani publici, dupa eliminarea rusinoasa din Liga Campionilor la handbal feminin

"Felicit fetele pentru lupta de astazi din teren si pentru parcursul din Champions League! Este o infrangere amara, cu atat mai mult cu cat ne-a lipsit doar un gol pentru calificare. Se incheie o etapa, dar eforturile si concentrarea noastra a tuturor trebuie sa continue. Performanta in sport se construieste, indiferent de obstacole: ai castigat, continua, ai pierdut, continua!", a fost mesajul Gabrielei Szabo.CSM Bucuresti a ratat duminica, in deplasare, calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a fost eliminata de formatia rusa TSKA Moscova, in sferturile competitiei. In tur, CSM s-a impus cu scorul de 32-27, dar in retur, duminica, TSKA a castigat, scor 24-19 (12-11), iar cu 51-51 la general, dar mai multe goluri marcate in tur, TSKA s-a calificat la Turneul Final Four. Celelalte trei echipei calificate sunt Gyor ETO, Brest si Vipers, care au eliminat in sferturi echipele Buducnost, Metz si Rostov-Don.CSM n-a mai jucat la Turneul Final Four din 2018, cand a incheiat cu medalie de bronz, dupa ce in 2016 cucerea trofeul, iar in 2017 obtinea tot medalia de bronz.Tragerea la sorti a semifinalelor Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc in 13 aprilie, la Budapesta. Tot acolo va avea loc si Turneul Final Four, in 29 si 30 mai.Detinatoarea trofeului este Gyor ETO.In afara CSM Bucuresti, doua echipe feminine romanesti au mai cucerit trofeul, dar in urma cu sase decenii, atunci cand se numea Cupa Campionilor Europeni - Stiinta Bucuresti, in 1961, si Rapid Bucuresti, in 1964.Alte trei echipe au mai ajuns in finala competitiei - Universitatea Timisoara (1973), Stiinta Bacau (1986) si Oltchim Ramnicu Valcea (in 2010).