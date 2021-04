Victorie pentru CSM Bucuresti in Liga Campionilor, dar si un mare regret

Cu aceasta victorie, CSM Bucuresti a facut un pas important spre calificarea in Finala Four-ul Ligii Cammpionilor, dar totul se va decide in partida retur de saptamana viitoare, care va avea loc duminica la Moscova.CSM Bucuresti are regretul de a nu se fi impus la o diferenta si mai mare, pentru ca a condus si cu 9 goluri, 26-17 in minutul 42.Cele mai bune marcatoare ale CSM-ulu au fost Lazovici si Neagu (cate 6 goluri), Cvijici si Dembele (cate 5 goluri). O partida mare a facut si portarul Jelena Grubisici, care a avut 13 mingi scoase din 40 de suturi.