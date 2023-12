Cine e noul superstar de la CM de handbal: a marcat golul victoriei în ultima secundă din prelungiri VIDEO

Reprezentativele Franţei şi Norvegiei vor juca, duminică, finala Campionatului Mondial de handbal feminin.

Norvegia a ajuns în finală după ce a trecut de Danemarca, scor 29-28, la capătul unui meci care a avut nevoie de prelungiri. Meciul a fost rezolvat pentru Norvegia de noul superstar al handbalului feminin: Henny Ella Reistad a marcat nu mai puțin de 15 goluri.

Ultima reușită a venit în ultima secundă a prelungirilor și a consfințit victoria Norvegiei. Henny Ella Reistad are 24 de ani și joacă la Esbjerg: Ea și-a trecut deja în palmares două trofee europene și un titlu mondial.

Franţa, care a câştigat titlul mondial în 2033 şi 2017, s-a impus în faţa Suediei, scor 37-28.

Finala este programată duminică, de la ora 20.00.

🦸‍♀️ 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒘𝒐𝒎𝒂𝒏! 🇳🇴 With you, Henny Ella Reistad and a 𝒃𝒖𝒛𝒛𝒆𝒓-𝒃𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓 to decide the semi-final in extra time 🤯#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @NORhandball pic.twitter.com/oiykPZDggP