Horațiu Moldovan, din nou rezervă la Atletico. Ironia antrenorului Simeone: ”Nu pot să văd altfel”

Atletico Madrid nu a reuşit decât o remiză, sâmbătă, în deplasare la Almeria, scor 2-2. Diego Simeone a explicat ironic de ce madrilenii au fost lipsiţi de rezultate în deplasare în ultimele săptămâni.

"Cred că am avut cele mai bune ocazii, dar nu am fost eficienţi. Mi-a plăcut energia cu care a jucat echipa pe tot parcursul meciului. Au căutat mereu să întoarcă lucrurile. Am avut situaţii la 1-0, dar şi la 1-1, iar ei au forţat mereu. Sunt cu ei până la capăt. Mi-a plăcut intenţia pe care au avut-o jucătorii. Dar ne-a lipsit acea soliditate pe final, atât în defensivă, cât şi în ofensivă. Acest lucru se poate explica prin faptul că antrenorul nu pregăteşte bine meciurile din deplasare. Nu pot să văd altfel, pentru că sunt atâtea meciuri, atâtea puncte pierdute şi, evident, asta este întotdeauna responsabilitatea mea", a declarat Simeone.

Echipa spaniolă Atletico Madrid a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-2, cu Almeria, echipa de pe ultimul loc în La Liga.

Portarul român Horaţiu Moldovan a rămas pe bancă la Atletico Madrid, echipă care are 52 de puncte şi ocupă locul 4 în clasamentul La Liga. Almeria e ultima clasată, fără victorie şi cu doar 9 puncte.