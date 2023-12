Fotbalistul aruncat de Gigi Becali de la FCSB le dă clasă vedetelor liderului

Ianis Stoica are un sezon excelent la Universitatea Cluj, fiind cel mai bun marcator Under 21 din Superliga României.

Fotbalistul care aparține de FCSB a punctat de 5 ori în 20 de meciuri, mai mult decât Pantea, Octavian Popescu (2 goluri), Miculescu (un gol), Radaslavescu și Lixandru (un gol) la un loc, aceștia fiind jucătorii Under 21 din lotul liderului.

Stoica a fost împrumutat de FCSB, deoarece Gigi Becali n-a avut încredere în ascensiunea lui.

„Da, l-am dat pe Ianis Stoica la U Cluj. A plecat sub formă de împrumut. Așa cum am mai spus, vreau să scap de trei-patru jucători. Am rezolvat cu unul”, declara patronul roș-albaștrilor, anul trecut în decembrie.

În topul celor mai buni jucători U21 din Superliga României se află și Alexandru Musi, care aparține tot de FCSB. Mijlocașul de 19 ani joacă la Petrolul, unde a marcat trei goluri în campionat. Nici Musi nu e interesant pentru Gigi Becali, care are alte opțiuni. ”Păi, ce să facem cu el? Îl las să crească acolo”, a spus Gigi Becali, despre fotbalistul crescut în Spania, la Valencia.

Topul marcatorilor U21:

• Ianis Stoica (U Cluj) – 5 goluri

• Louis Munteanu (Farul), Vladislav Blănuță (FCU 1948 Craiova) – 4

• Gabriel David (Botoșani), Alexandru Musi (Petrolul), Rareș Pop (UTA Arad) – 3

Ianis Stoica nu pare încântat să revină la FCSB și este tentat să continue la Universitatea Cluj și din sezonul următor. Într-un interviu acordat recent pentru pagina Ligii Profesioniste de Fotbal, atacantul a recunoscut că a traversat o perioadă nefastă la clubul lui Gigi Becali, însă acum spune că este un alt fotbalist.

"În primul rând, mă motivează să muncesc și mai mult zi de zi. Sper să nu mă opresc aici. Îmi doresc să îmi ajut cât mai mult echipa și în viitorul apropiat. Poate am avut acea perioadă proastă pe care fiecare tânăr o are. Venisem și de la FCSB unde am avut o dezamăgire. Cred că din vară m-am maturizat, am învățat din greșeli și pot să spun că nu le voi mai repeta", a spus Ianis Stoica.

