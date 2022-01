De ce este ianuarie cea mai deprimantă lună din an. Psiholog: ”Acum începe să crească numărul infracțiunilor și al tentativelor de suicid”

Luna ianuarie este considerată cea mai tristă din an, iar unii specialiști au calculat chiar și data când avem cea mai deprimantă zi.

Motivele pentru care luna ianuarie este cea mai depresivă din an țin de mai mulți factori. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune că persoanele singure sau cu probleme de sănătate ori economice gestionează cel mai greu această perioadă.

Psihologul Liviu Chesnoiu: ”Toată lumea se distrează apoi se termină banii”

Luna decembrie este o lună plină. Petreceri, cadouri, vacanțe de vis, însă acestea nu sunt chiar la îndemâna tuturor. Sunt extrem de mulți oameni pentru care această perioadă este un adevărat calvar. Este vorba despre cei singuri, în special dar și despre persoanele active care au început să se relaxeze prea târziu iar acum sunt nevoiți să se întoarcă la rutina de la serviciu.

”De la Sfântul Andrei, până la Sântul Ioan, nici iarba nu crește în România. În această perioadă toată lumea se distrează iar apoi se termină banii. Acum începe să crească numărul infracțiunilor, furturi, spargeri, jafuri, crește numărul depresiilor și al tentativelor de suicid. Din punct de vedere psihologic, acest fenomen nu este o noutate”, a spus colonelul în rezervă Liviu Chesnoiu.

Specialistul a mai spus că, după sărbători, oamenii foarte activi resimt din plin sentimentul de tristețe chiar dacă se întorc la birou.

”Ei se simt bine în rutina lor de la serviciu, nu se mai gândesc la problemele lor, la singurătate, și așa mai departe. Și vin sărbătorile. Iar pentru ei este ca un fel de boală. Singurătatea pentru astfel de persoane este cea mai periculoasă stare”, a explicat Liviu Chesnoiu.

Ads

”Apoi”, a mai spus psihologul, ”până își revine lumea după sărbători trece ceva timp. Și acea perioadă a sărbătorilor de iarnă care este foarte îndelungată, își pune amprenta pe psihicul celor singuri. Care acum se simt și mai singuri. Realizează că nimeni nu-i invită, nu-i sună, nu-i caută.

Sunt foarte multe probleme pe care oamenii le consideră că nu sunt importante dar care se acutizează în această perioadă. Se consumă mai mult alcool, poate unii se droghează, se gândesc la sinucideri”.

Luna ianuarie vine cu probleme

Pe de altă parte, începerea unui nou an nu este tocmai fericită, cum încercăm să ne inducem prin urarea ”Un an nou fericit!”. Pentru foarte multe persoane este o perioadă în care se accentuează depresiile, iar deciziile politic-financiare luate de autorități fac trecerea și mai grea.

”În ianuarie începe un an nou, cu probleme, cu datorii, vin scumpirile, pensiile și salariile sunt mici. Mai este și pandemia pe capul nostru și toată lumea se uită la știri și intră și mai tare în depresie.

Ads

La știri ni se spune că urmează restricții, că urmează un nou val de îmbolnăviri, că va fi rău, etc. Dar nimeni nu spune că cei mai sensibili, cu psihicul mai slab trebuie să consulte un psiholog. Sau un psihiatru dacă este ceva mai grav, pentru că doar psihiatrii pot prescrie tratament medicamentos pentru depresii sau alte tulburări de acest fel”, a mai spus psihologul criminalist.

”După sărbători, oamenii singuri clachează”

Însă nici întoarcerea la birou nu este atât de lipsită de ”pericole” pentru cei care nu au petrecut de sărbători din diverse motive.

”De sărbători, în perioada de după sărbători, în weekend-uri, oamenii singuri clachează. Și chiar dacă se întorc la serviciu, în prima săptămână ascultă povești despre cum și-au petrecut colegii Revelionul sau Crăciunul cu prietenii și familia. Sau văd pe rețelele de socializare imagini cu oameni fericiți la munte, la schi, în restaurante, la petreceri. Oamenii nu mai au somn în perioada aceasta. Se uită în jur, văd că toată lumea este veselă numai ei stau și așteaptă să treacă sărbătorile. Li se amplifică starea de depresie”, a explicat psihologul.

Ads

Specialistul a mai spus că ar ajuta foarte mult o lege privind sănătatea psihică a românilor.

”Acești oameni vulnerabili trebuiesc protejați, ajutați. Trebuie, poate, dată în sfârșit o lege pentru sănătatea psihică a poporului român. Așa cum te duci să îți faci analize anual, medicul de familie ar trebui să dea trimitere periodică spre specialiști de acest fel, psiholog, psihiatru, dacă problema pare să fie mai gravă”, a mai arătat Chesnoiu.

Ce să facem să nu intrăm în depresie

Specialiștii spun că trebuie, pe cât posibil, să ne distragem atenția de la probleme și să nu abuzăm de alcool sau alte substanțe.

”Dacă ne simțim singuri, nu trebuie să facem excese bahice ca să uităm de probleme.

Eu, în pandemie am citit foarte mult cărți bune. Am vizionat filme bune, de cinematecă, nu de pe serviciile acestea online, pentru că și acolo sunt numai crime, droguri, etc. Am văzut producții vechi din perioada anilor '60-'70, când lumea era mai liniștită, mai romantică, mai cu principii”, a exemplificat colonelul Liviu Chesnoiu, precizând că ”nu este indicat ca oamenii să meargă la farmacii să își cumpere antidepresive sau calmante pentru că pot deveni dependenți de acestea.

Ads

Cum putem noi să îi ajutăm pe cei care trec prin perioade dificile?

Îi sunăm pur și simplu. Trebuie să avem grijă de cei singuri, bolnavi. Un telefon poate salva o viață”, a mai precizat colonelul.

Ce este Blue Monday și cum se calculează

Toată lumea știe că în luna ianuarie, cea mai tristă lună din an, este și o zi despre care se spune că ar fi cea mai depresivă.

Reprezentare Blue Monday FOTO: Facebook/ Blue Monday

Conceptul “Blue Monday” a luat naștere pentru prima dată în anul 2005, în cadrul unei campanii publicitare, ulterior fiindu-i atribuită și o dată concretă, 16 sau 17 ianuarie, respectiv prima zi de luni lucrătoare a anului, conform Wikipedia. Mai mult, psihologii au conturat chiar și o formulă după care oricine poate calcula și înțelege, de fapt, impactul pe care îl are “Blue Monday” asupra psihicului uman.

Ads

Psihologul Cliff Arnall a creat și o formulă matematică elaborată pentru a calcula cele mai deprimante zile ale anului. El a luat în considerare vremea, facturile la utilități, datoriile, nivelul motivațional, precum și faptul că majoritatea oamenilor urăsc zilele de luni. Expresia este:

unde W exprimă condițiile meteorologice, d=debitul (diferența intre datoriile acumulate și capacitatea noastră de a plăti), T=timpul scurs de la Crăciun, Q=timpul scurs de la începutul Anului Nou, M=nivel motivațional scăzut, Na=necesitatea de a acționa, iar D exprimă salariul. Astfel, Cliff Arnall a stabilit că această expresie ia valoarea minimă în prima zi de luni lucrătoare a anului.

Blue Monday din 2022 va fi pe 17 ianuarie

Conform acestei formule ziua cea mai tristă din acest an va pica pe 17 ianuarie, iar anul viitor, pe 16 ianuarie.

• 2005: 24 ianuarie

• 2006: 23 ianuarie

• 2007: 22 ianuarie

• 2008: 21 ianuarie

• 2009: 19 ianuarie

• 2010: 25 ianuarie

• 2011: 24 ianuarie

• 2012: 23 ianuarie

• 2013: 21 ianuarie

• 2014: 20 ianuarie

• 2015: 19 ianuarie

• 2016: 18 ianuarie

• 2017: 16 ianuarie

• 2018: 15 ianuarie

• 2019: 21 ianuarie

• 2020: 20 ianuarie

• 2021: 18 ianuarie

• 2022: 17 ianuarie

• 2023: 16 ianuarie

• 2024: 22 ianuarie

• 2025: 20 ianuarie

Covid-19 a dus la o creștere bruscă a depresiei și a anxietății

Pandemia a avut un impact devastator asupra sănătății fizice a milioane de oameni. Un nou studiu publicat în jurnalul medical The Lancet, arată o creștere a cazurilor de depresie cu 53 de milioane la nivel global ca o consecință a pandemiei, cu 28% peste nivelurile pre-pandemie. De asemenea, cazurile de anxietate au crescut cu 76 de milioane, o creștere de 26%, se arată în economist.com.

Se pare însă că cel mai afectate sunt femeile.

Ads