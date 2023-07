Revenire importantă la Rapid. Unul dintre fotbaliștii emblematici ai clubului va activa în Giulești

Fostul fundaş Adrian Iencsi a fost numit, marţi, în funcţia de antrenor secund al echipei de fotbal Rapid, aflată sub coordonarea tehnică a italianului Cristiano Bergodi, au anunţat reprezentanţii grupării giuleştene pe site-ul oficial.

"Legendarul fundaş al Rapidului, Adrian Iencsi, s-a întors la clubul care l-a consacrat. Adi Iencsi este noul antrenor secund al Rapidului, urmând a face echipă cu Cristiano Bergodi, cel care va conduce echipa în sezonul 2023/2024", informează site-ul oficial al FC Rapid.

Iencsi se consideră norocos că are posibilitatea să activeze la clubul pe care îl consideră a doua sa casă.

"Revenirea la Rapid înseamnă pentru mine, în primul rând, urmarea carierei profesionale. Lucrând cu un antrenor care are foarte multă experienţă, un antrenor care şi el, la rândul său, iubeşte acest club. A mai fost aici şi s-a ataşat de tot ceea ce înseamnă Rapid. În primul rând, este o gândire a mea din punct de vedere profesional pentru că îmi place foarte mult meseria de antrenor şi, cu atât mai mult, revenirea la Rapid înseamnă ceva deosebit pentru mine. Rapid, cum am spus de foarte multe ori, este a doua mea casă. Rapid pentru mine înseamnă totul. Aici m-am format ca om, m-am dezvoltat mental, m-am dezvoltat din toate punctele de vedere. Am avut o oportunitate foarte mare să am parte de foarte mulţi colegi de echipă de la care am învăţat ceva. Am avut parte de antrenori care m-au format şi, în acelaşi timp, de conducători. Mă consider un norocos că am avut şi am şansa de a juca în tricoul alb-vişiniu şi de a fi iubit de cea mai frumoasă galerie din România şi cei mai frumoşi suporteri din întreaga ţară. Lucrurile acestea contează foarte mult pentru mine. Mă simt mândru pentru că am în spate o istorie, o tradiţie. Am în spate nişte amintiri frumoase, trofee câştigate şi, întotdeauna, ceea ce mi-a dat Rapid nu am să uit niciodată. Merg în continuare cu încredere şi, aşa cum am spus mereu, Rapid îmi oferă întotdeauna motivaţie, entuziasm şi încredere în tot ceea ce fac", a declarat Iencsi, pentru fcrapid.ro.

În vârstă de 48 de ani, fostul căpitan al giuleştenilor a câştigat două titluri de campioană cu Rapid, în 1999 şi 2003, două Cupe ale României şi o Supercupă a României.

De asemenea, Adrian Iencsi a condus Rapidul ca antrenor principal în sezonul 2020/2021, timp de şapte etape, adunând patru victorii, o remiză şi două înfrângeri, pe când echipa era în Liga a II-a.

Născut la Piatra Neamţ, Adi a mai antrenat CS Corbeanca, Popeşti-Leordeni, FC Voluntari, Apollon Limassol (secund), FC Hunedoara, Turnu Măgurele, Foresta Suceava, Unirea Jucu, U. Craiova (secund), Dunărea Călăraşi, Pandurii Târgu Jiu, Rapid U19, Universitatea Cluj (secund), U. Craiova II şi Sighetu Marmaţiei.

Ca jucător, fostul număr 23 al Rapidului a îmbrăcat tricoul formaţiilor Ceahlăul Piatra Neamţ, Spartak Moscova, Apollon Limassol, Kapfenberg, Concordia Chiajna şi FCM Târgu Mureş, retrăgându-se din activitatea de fotbalist în 2012. De asemenea, a jucat sub tricolor în 30 de meciuri, marcând un gol.

Antrenorul italian Cristiano Bergodi a semnat, luni, un contract valabil două sezoane cu FC Rapid, el înlocuindu-l în funcţie pe Adrian Mutu, care a plecat în Azerbaidjan, la Neftci Baku.

În carieră, Cristiano Bergodi a mai antrenat formaţii ca CFR Cluj, Modena, Pescara, Brescia, Sassuolo, FCSB, Universitatea Craiova sau Sepsi OSK, cu aceasta din urmă reuşind să obţină trei trofee în ultimele două sezoane: două Cupe ale României şi o Supercupă a României.

De asemenea, el se află la al treilea mandat la Rapid, după cele din sezoanele 2007-2008 şi 2014-2015, în primul dintre ele reuşind să cucerească Supercupa României.

Cristiano Bergodi va debuta oficial pe banca Rapidului vineri, 14 iulie, chiar împotriva fostei sale echipei, Sepsi OSK, în prima etapă a noului sezon din Superliga României.

