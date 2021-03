"Am iesit la masa impreuna si am vorbit". Ce bunuri ii va lasa Ilie Nastase sotiei sale dupa divort

Ioana Nastase a depus toate actele la Judecatorie pentru a cere desfacerea casatoriei de fostul mare sportiv.Chiar daca sunt aproape de despartire, cei doi comunica foarte mult in ultima vreme."Da, ne-am mai vazut in ultimele saptamani. Mai vorbim la telefon, mai schimbam mesaje, ba am iesit chiar si la masa impreuna. Pot sa va spun astazi ca povestile acelea, cum ca imi va lua cadourile oferite inapoi, lucru despre care presa a speculat pe larg, ar putea avea un final fericit. Ilie m-a lasat sa inteleg ca nu va face asta.Ba chiar mi-a spus, recent, ca imi vor ramane cadourile pe care mi le-a oferit, inclusiv masina si verigheta.Sunt gata sa continui sa vorbesc si sa ma intalnesc cu el si dupa divort, sigur, daca si el va dori asta. Pe de alta parte, nu sunt genul hraparet si nici nu am acceptat casatoria cu Ilie Nastase cu nu stiu ce motive ascunse.Asta voi cere si la tribunal, ca fiecare parte sa-si pastreze bunurile cu care a intrat in relatia noastra, atunci cand aceasta s-a oficializat", a spus sotia lui Ilie Nastase pentru playsport. Ioana Nastase a luat hotararea sa se desparta de fostul mare tenismen, dupa ce la inceputul anului a fost agresata de sotul ei si a sunat la numarul de urgenta 112, pentru a cere ajutor.CITESTE SI: