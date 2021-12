Soția lui Ilie Năstase dată pe spate de fostul mare tenismen după ce a avut Covid - 19. "Nu știu ce i-au băgat în spital, dar toată ziua face asta"

Schimbare totală pentru Ilie Năstase după ce a fost infectat cu SARS - COV -2.

Fostul tenismen a fost internat în spital luna trecută și trăiește acum a doua tinerețe.

Ioana Năstase, soția lui, s-a declarat uimită de soțul său după tratamentul la care a fost supus pentru a se vindeca de Covid.

"Ilie e mai bine ca înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă!

Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin", a spus Ioana Năstase pentru click.

Ilie Năstase a fost internat la Matei Balș din cauza Covid-19. Fostul tenismen se simte bine acum și este împreună cu soția în Bucovina, în vacanță.