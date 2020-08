Smartphone vs PC: Cum se transforma experienta de pariere online de la un device la altul?

Insa intrebarea fireasca de pe buzele tuturor celor care pariaza pe net suna cam asa: "Smartphone sau PC pentru plasarea pariurilor online?" Chiar daca esti tentat sa iti pui toti banii pe device-urile mobile, nu te grabi sa o faci inanite de a citi acest articol pana la final, pentru a descoperi cele mai bune argumente ce sustin aceste doua terminale:Cei care pariaza online pe meciuri live, au sansa de a miza pe echipele favorite chiar atunci cand se afla in tribunele stadionului. Acest lucru este disponibil doar pe device-urile mobile, solutii ce iti permit sa pariezi oriunde si oricand, atat timp cat ai la indemana o conexiune foarte buna la internet.La acest prim capitol, PC-urile te tin in loc, fiind nevoit sa puipe biletul zilei dintr-un spatiu bine definit. Exista o varianta de mijloc, garantata de laptopuri, insa tot ai nevoie fie de un hotspot, fie de o retea Wi-Fi, pentru a putea paria online. Asadar, 1-0 pentru smartphone.Cei care pun pret pe etapa incipienta a procesului de pariere - analiza in detaliu pe informatii disponibile - apreciaza functionalitatile unui monitor cu diagonala mare. Vizibilitatea pe care o poate oferi un display de 30" (asa cum sunt cele pentru gaming) iti pemite sa iti distribui eficient atentia in mai multe zone de pe site, comparand simultan cote ale pariurilor online pe fotbal, sau studiind parcursul din ultimele etape ale echipei favorite.In cazui celui de-al doilea criteriu de diferentiere, smartphone-ul pierde clar din avantajul avantajul obtinut la primul punct.Accesul 24 /7 la un device mobil iti poate distrage atentia de la activitati precum condusul. Nu vrem sa insistam asupra riscurilor pe care le implica neatentia la volan, cauzata de utilizarea unui smartphone, ci vrem sa doar sa subliniem importanta evitarii unor astfel de riscuri, atunci cand pariezi.Datorita amplasarii sale intr-un anumit spatiu al locuintei, parierea online de pe un PC elimina astfel de probleme.Aplicatiile de pariuri online pentru mobile si site-urile adaptate la astfel de device-uri permit setarea notificarilor, in cazul producerii unor modificari legate de evenimentele de care esti interesat.Ai pariat ca intr-un meci de fotbal din Liga Secunda se vor inscrie peste 3.5 goluri? O astfel de notificare iti permite sa afli rapid despre orice modificare de scor, cu doar cateva setari realizat usor. Un PC nu iti poate oferi aceeasi satisfactie, decat in cazul in care acesta este tinut in permanenta pornit, cu tab-urile aferente deschise.Userii au acum acces la aplicatii (ex: aplicatia celor de la Betano pentru iOS) cu ajutorul carora pot plasa pariuri prin comanda vocala. Talk n' Bet, asa cum se numeste aceasta functie, permite o viteza de pariere mult mai buna, fiind accesibila din orice pagina a aplicatiei, fara a mai fi nevoie ca pariorii sa mearga exact pe pagina evenimentului de care sunt interesati.In cazul unui pariu live pe castigatorul partidei, se poate dicta (prin comanda vocala) suma si numele favoritului. De asemenea, comenzile vocale se pot utiliza si pentru o navigare mai usoara in site. De exemplu, comanda vocala "Spania Primera Division" ii va directiona pe useri in categoria cu meciurile din acest campionat.Ramai alaturi de Betano in perioada 5-21 august pentru a afla primul despre oferta cu pariuri din Europa League! Fii liber sa pariezi atat de la laptop, cat si de pe smartphone sau tableta, deoarece ambele categorii de terminale garanteaza beneficii unice, de care jucatorii pot beneficia oricand.Daca ar fi sa alegi dintre smartphone si PC, tu pe ce ai miza pentru plasarea unui bilet la pariuri online din Europa League?