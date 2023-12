Ion Țiriac, declarații tari în cazul Halep: "Îi doresc toate cele bune, dar asta este viaţa" Marea greșeală a jucătoarei

Ion Ţiriac a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că Simona Halep, care aşteaptă să fie judecată de TAS, a făcut o singură greşeală şi a fost prea ataşată de echipa sa. Ea a fost ţinută astfel un an şi jumătate în afara tenisului, ceea ce este “ca o pedeapsă cu moartea”.

“Dopajul nu este o problemă de sport, este una socială. Trebuie să fie rezolvată în primul rând de politicieni. În ceea ce o priveşte pe Halep, vă rog, lăsaţi... O cunosc puţin pe Halep. O jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani care are vineri rezultat negativ, iar luni are rezultat pozitiv, cu 0.02 dintr-o substanţă care este sau nu este... Şi aşteaptă de un an şi jumătate să vadă ce este? INVENŢII. Cine acoperă ce? Halep a făcut o singură greşeală. În momentul în care cineva spune ceva ea trebuie să zică: Nu vorbiţi cu mine, vorbiţi cu echipa mea. Nu totul este alb sau negru. Dar pot jura cu mâna pe biblie că, din când în când, este incorect, nedrept şi ilegal ce fac ei”, a spus Ţiriac.

El a amintit de cazul Andreea Răducan, de la Jocurile Olimpice din 2000, şi a adăugat: “Acum Simona trebiei să meargă la TAS. Simona a fost prea ataşată de echipă. Dar este regretabil şi este aproape sacrificiul vieţii ei. A ţine pe cineva de 33 de ani în afara tenisului timp de un an şi jumătate este ca o pedeapsă cu moartea. Se antrenează în fiecare zi. Dar este total nedrept”.

Ţiriac este de părere că Halep poate reveni în competiţii, dar nu pentru mult timp: “Da, poate reveni. Dar pentru cât timp? Cred că rar vezi o femeie de 35-36 de ani concurând. Îi doresc toate cele bune, dar asta este viaţa”.

