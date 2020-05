Un fost mare tenismen ii multumeste public lui Tiriac: M-a salvat

Ziare.

Fostul finalist de la Roland Garros spune ca, la inceputul carierei, avea mari probleme financiare, dar a fost ajutat de Ion Tiriac, cel care ulterior i-a devenit si antrenor."Cand aveam 16 ani, Tiriac m-a luat sub aripa sa. Faceam sparring si m-a salvat", a afirmat Leconte pentru Tennis Actu Intr-un interviu acordat in urma cu trei ani, Leconte povestea cum a hotarat Ion Tiriac sa renunte la el."Stiti ce am patit eu? Am uitat o data sa-l sun pe Ion Tiriac, mi-am cerut scuze, dar el s-a despartit de mine!", a spus Henri Leconte in 2017, pentru GQ Magazine.Totusi, Leconte spunea ca a ramas in relatii bune cu Tiriac, pe care il apreciaza."Il iubesc pe Tiriac! Stie foarte bine cu ce se mananca tenisul. A avut numai jucatori de top, cu care a castigat turnee de Grand Slam. Eu sunt singurul care nu a castigat dintre cei pe care i-a avut", a adaugat Leconte.Francezul a disputat o finala la Roland Garros in 1988. Cea mai buna clasare din cariera a fost un loc 5, in 1986.C.S.