Prima zi de la Indian Wells n-a fost strălucită pentru jucătoarele din România, dimpotrivă chiar.

Eșecul Gabrielei Ruse cu jucătoarea Kristina Kucova a fost urmat de înfrângerea Irinei Begu.

Jucătoarea noastră a pierdut confruntarea cu tenismena cehă Katerina Siniakova. A fost 6-2, 4-6, 6-4 pentru Siniakova, locul 55 WTA, după aproape trei ore de joc. Begu a revenit superb în setul al doilea de la 1-4, dar n-a reușit să câștige și decisivul.

Pentru participarea în primul tur, Irina Begu va primi 10 puncte WTA și 18.200 de dolari.

Begu (72 WTA) rămâne la Indian Wells pentru a-și încerca șansa și la dublu. Ea și Monica Niculescu le vor înfrunta pe surorile Yastremska din Ucraina.

Dupa ce Ruse și Begu au părăsit competiția californiană, pe tabloul se simplu le mai regăsim doar pe Simona Halep și pe Sorana Cîrstea. Ele vor evolua în această seară în turul al doilea - vezi aici orele de start ale meciurilor.

