Irina Begu este in optimi la Melbourne. Romanca s-a calificat dupa un meci castigat in trei seturi

Begu s-a impus dupa un meci de doua ore si 35 de minute.In primul set, cele doua jucatoare si-au fructificat serviciul doar de trei ori. Sasnovici a facut-o de doua ori, la scorurile de 3-3 si 5-5, iar Begu, la 3-4, astfel ca sportiva din Belarus s-a impus cu 7-5.In setul secund, desfasurat dupa un scenariu diametral opus, jucatoarea romana a obtinut break-ul in primul ghem si si-a facut apoi serviciul pana la 6-4.In decisiv, Sasnovici a condus cu 3-1, Begu a egalat si a mai castigat o data pe serviciul rivalei, la 4-4, si ulterior s-a impus dupa un alt 6-4. Irina Begu va juca in mansa urmatoare cu britanica Johanna Konta, locul 14 WTA si cap de serie numarul 5.Calificarea in optimi este recompensata cu un premiu de 5.500 de doalri si cu 55 de puncte WTA CITESTE SI: