Israelul lovește sudul Libanului ca răspuns la atacul cu rachete al grupării armate Hezbollah, susținute de Iran

Bombardamentele israeliene au vizat miercuri localităţi din sudul Libanului ca răspuns la un nou atac cu rachete al puternicei grupări armate Hezbollah, susţinute de Iran, în timp ce violenţele transfrontaliere se prelungesc pentru a patra zi, relatează Reuters.

Armata israeliană a declarat că a atacat Libanul după ce una dintre poziţiile sale din nordul ţării, în apropiere de oraşul israelian Arab al-Aramshe, a fost ţinta unor tiruri antitanc, miercuri. Armata nu a oferit deocamdată informaţii despre eventuale victime.

Hezbollah a recunoscut că a tras cu rachete de precizie asupra unei poziţii israeliene ca răspuns la uciderea membrilor săi în bombardamentele israeliene de la începutul acestei săptămâni.

O sursă de securitate libaneză a declarat că Hezbollah a tras două rachete de precizie spre Israel.

Gruparea a promis răspunsuri "decisive" la atacurile de pe teritoriul libanez, mai ales dacă se soldează cu morţi.

Locuitorii din Rmeish, localitate din sudul Libanului, au declarat că bombardamentele israeliene au lovit în apropiere. O sursă de securitate a declarat pentru Reuters că rafalele de artilerie israeliană au lovit punctul de lansare a rachetelor din jurul localităţii Dhayra, aflată peste graniţă în dreptul localităţii israeliene Arab al-Aramshe.

Postul local de televiziune libanez al-Jadeed a difuzat imagini cu coloane de fum alb ieşind dintr-o regiune împădurită din apropierea unor case şi terenuri agricole din Dhayra.

Libanezii din aceste oraşe spun că recentele violenţe le amintesc de vara anului 2006, când Hezbollah, susţinut de Iran, şi Israelul au purtat un război brutal de o lună de zile.

Atât Hezbollah, cât şi facţiunea palestiniană Hamas au revendicat marţi atacuri efectuate împotriva Israelului. Hezbollahul libanez a tras o rachetă ghidată asupra unui tanc israelian, postând o înregistrare video cu distrugerea acestuia, iar Hamas a declarat că a lansat o salvă de rachete spre Israel.

Izbucnirea violenţelor de-a lungul graniţei a venit după ce Hamas a lansat un atac sângeros împotriva Israelului în weekend, iar Israelul a declanşat o campanie de bombardamente împotriva Fâşiei Gaza.

