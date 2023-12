Mihai Covaliu, sceptic înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris: Care e numărul realist de medalii la care putem spera

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat că rezultatele obţinute de sportivii români în 2023 vor reprezenta oglinda performanţelor de la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara anului viitor.

"Anul 2023 putea fi mai bun în performanţe, medalii. Ne aşteptam să fie mai bun. S-a confirmat că acolo unde există viziune, echipă profesionistă şi spirit de învingător vin şi rezultatele. 2023 a fost an preolimpic şi cred că este oglinda în care se va reflecta la vară şi 2024. Ştim că în sport nu se pot face minuni peste noapte, da, există o excepţie, da, poţi avea o dată noroc, dar să fim realişti, predictibilitatea în performanţă se bazează pe acţiuni, cifre, programare, viziune şi respectarea etapelor intermediare care te conduc la succes. În afara canotajului, disciplină la care putem aplica regulile predictibilităţii, restul sporturilor sunt datoare din punct de vedere al managementului, al organizării şi a tot ceea ce ţine ca o echipă să facă performanţă. Mai sunt sisteme în care trebuie adus un suflu nou, adecvat performanţei. Pentru că cine face performanţă face ceea ce trebuie, cine nu, face ceea ce ştie!", a declarat Covaliu.

Oficialul COSR consideră că numărul de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice reprezintă doar un reper în perspectiva participării la întrecerea supremă, fiind mai degrabă interesat de şansele reale la obţinerea unor medalii.

"Nu contează numărul, este doar un reper, contează mai mult conţinutul şi calitatea. Trebuie să creştem calitatea în primul rând. Când mă gândesc că 44 de sportivi sunt de la canotaj, iar ceilalţi de la înot, canoe, atletism, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, box, nu sunt la fel de mulţumit de număr, în schimb, calitatea este mai bună. Calificarea, e drept, este de multe ori mai grea decât participarea la Jocuri. Încercăm de fiecare dată să analizăm contextul în care se produc lucrurile şi să intervenim acolo unde putem schimba în bine lucrurile, evident, când suntem solicitaţi şi se cere ajutorul nostru. Şi chiar putem să-l oferim", a afirmat acesta.

Mihai Covaliu s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte participarea României la Jocurile Olimpice de la Paris cu o delegaţie care să cuprindă mai mult de 90 de sportivi, cele mai multe şanse pentru obţinerea unor medalii avându-le cei care s-au calificat deja.

"În contextul în care handbalul a ratat şansa de a ajunge la Jocurile Olimpice, greu de crezut că ne vom apropia de 90 de sportivi. Vor mai veni sportivi din disciplinele cu regula calificării pe clasamentele mondiale: luptele, tenisul de masă, scrima, judo, tir sportiv, tir cu arcul, triatlon, haltere. Dar va fi dificil pentru ei să obţină medalii la Paris. Practic cele mai mari şanse la medalii le au sportivii care deja sunt calificaţi. Sigur că pot apărea şi surprize, dar deocamdată nu le luăm în calcul. Pentru echipa de polo este o misiune foarte grea, dar avem datoria să îi susţinem în această încercare. Dezamăgirea de la handbal nu vine neapărat din necalificare, ci din modul în care se coagulează spiritul echipei. Nu ştiu cum, dar inconstanţa aceasta în rezultate ne dă mari bătăi de cap. Campania de calificare pentru 2028 trebuie să înceapă în ianuarie 2024", a explicat Covaliu.

Preşedintele COSR afirmă că ar fi fericit dacă sportivii români ar reuşi să obţină 7 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, precizând totodată că ar putea apărea şi surprize.

"Deşi mi-ar plăcea să pot spune altceva, trebuie sa întăresc viziunea Comisiei tehnice olimpice pentru sportul de performanţă, 5-7 medalii. Ei au perspectiva întregului ciclu olimpic şi au fost mereu realişti. Sunt oameni cu mare experienţă în sportul mondial. Dacă mă gândesc la proiecţia federaţiilor naţionale la Forumul Evaluarea Potenţialului Team Romania la JO Paris 2024, unde s-au estimat 13 medalii, de la 11 federaţii, aş depăşi limita optimismului. Deci, dacă vor fi 7 aş fi fericit. Însă vom face tot ceea ce este necesar pentru a maximiza fiecare posibilitate pe care o avem. Repet, pot apărea surprize", a declarat oficialul COSR.

Mihai Covaliu a apreciat în mod deosebit modul profesionist în care canotajul românesc a urmat în 2023 strategia pentru JO de anul viitor, dar şi revenirea echipei feminine de gimnastică la întrecerea supremă: "Remarc dominaţia canotajului la nivel european şi mondial, modul profesionist în care îşi urmează strategia pentru Paris 2024. Remarc abnegaţia lui Cătălin Chirilă, depăşirea unei limite pentru atleta Alina Rotaru, revenirea echipei feminine de gimnastică la Jocurile Olimpice. Trec la normale evoluţiile lui David Popovici, ale fetelor de la tenis de masă, dar şi competiţiile la care am participat anul acesta la juniori, şi mă refer la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor, unde am obţinut 20 de medalii, 9 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz, situându-ne pe locul 4 dintr-un total de 48 de ţări participante. Şi bineînţeles, participarea la Jocurile Europene din Polonia, unde România a obţinut 17 medalii, 6 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz, şi o clasare pe locul 15 în Europa. Rezultate care ne dau încredere pentru viitor".

Referitor la problemele financiare întâmpinate de federaţiile sportive în 2023, Covaliu a afirmat că acestea vor găsi întotdeauna uşa deschisă la COSR, la capitolul dezamăgiri amintind şi cazurile de dopaj în care au fost implicate jucătoarea de tenis Simona Halep şi scrimera Maria Boldor.

"Mă bucur că noi am fost constanţi, că am sprijinit permanent sportivii care fac performanţă. Aceasta este misiunea noastră. Am încercat, şi am reuşit, ca sportivii să nu simtă lipsuri în procesul de pregătire. Federaţiile au avut şi au în COSR un partener loial şi dispus să ajute. Uşile noastre, a mea şi a secretarului general George Boroi, sunt mereu deschise şi am găsit soluţii la toate problemele. Sigur că îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat cu Simona Halep, cu Maria Boldor de la scrimă, dar noi trebuie să mergem înainte şi să nu mai repetăm greşelile din trecut. Cu un management mai bun şi cu oameni mai bine pregătiţi avem şanse mai mari să ne atingem obiectivele propuse. Şi încă ceva ... împreună, este foarte important să lucrăm împreună, dar fiecare acolo unde poate şi ştie. Altfel, nu", a adăugat Covaliu.

Canotoarele Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar sunt considerate de Mihai Covaliu cele mai valoroase sportive române în 2023, fiind neînvinse în ultimele 26 de curse.

"Sportivul anului sunt clar, Simona Radiş şi cu Ancuţa Bodnar, pentru că în primul şi în primul rând reprezintă tot canotajul românesc, dar mai ales pentru faptul că îşi menţin această supremaţie la nivel mondial, domină practic proba lor din canotaj la nivel mondial şi sunt neînvinse de 26 de curse. Pentru acest fapt, şi subliniez ca reprezentante ale tuturor performanţelor din canotaj, sunt, fără niciun dubiu, sportivele anului. Locul doi, Cătălin Chirilă, cu medalia de argint de la Campionatul Mondial, dar şi datorită faptului că a confirmat medalia de aur din 2022. Vreau să spun că în momentul în care eşti pe podium, medalie de aur sau medalie de argint înseamnă că valoarea ta este una extrem de ridicată şi mai ales continuitatea la cel mai înalt nivel îţi dă practic încredere că următorul an vei fi din nou pe podium. Locul 3, bineînţeles, medalia de bronz a Alinei Rotaru-Kottmann, de la atletism, la săritura în lungime. Eu personal cred că Alina poate la Jocurile Olimpice să ajungă în primul şi în primul rând în finală, iar în finală, orice este posibil. Concursul este deschis, ai nevoie de o singură săritură bună şi poţi câştiga chiar medalia de aur. Trebuie să crezi foarte mult în tine. O menţiune specială pentru echipa naţională de fotbal a României care s-a calificat la Campionatul European din Germania. Este o generaţiei care poate face mare performanţă", a mai spus preşedintele COSR.

Până în acest moment, România a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor 61 de sportivi, dintre care 44 de canotori. Canotajul românesc va fi reprezentat la competiţia din Franţa de 11 bărci.

Federaţiile sportive naţionale au transmis în cadrul Forumului de evaluare a potenţialului olimpic al COSR, care a avut loc la finalul lunii noiembrie, că îşi propun un număr de 13 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Comisia tehnică olimpică pentru sportul de performanţă, în urma unei analize amănunţite, a estimat un total posibil de cinci-şapte medalii pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

În anul preolimpic 2023, România a cucerit 7 medalii în probe olimpice la Campionatele Mondiale, dintre care 5 la canotaj, 1 la canoe şi 1 la atletism. Campionatele Mondiale din anul preolimpic reprezintă la majoritatea disciplinelor sportive ultimul test major înaintea participării la Jocurile Olimpice.

