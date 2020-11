FOTO Americanii se pregatesc pentru ce e mai rau dupa alegerile prezidentiale. Magazine din mai multe orase si-au acoperit vitrinele de frica protestelor violente

Cladiri de birouri, mari companii private, hoteluri, cafenele, restaurante, magazine de lux, banci, complexuri rezidentiale din Washington DC, New York, San Francisco, Los Angeles, Philadeplhia si alte mari orase americane, si-au acoperit vitrinele. Pana si celebrul Macy's din New York s-a baricadat."Ne gandim sa angajam paznici. Sa punem cinci oameni cu arme sa stea afara, in fata magazinului", a spus un proprietar de magazin din Long Beach, California. Sefii politiei au avertizat magazinele mari si mici sa se pregateasca. Placajele care inlocuiesc decoratiunile, evident, nu le plac newyorkezilor. Inspira teama si deznadejde. Cam ca intr-un peisaj postapocaliptic.Foto: npr.orgUniversitatea George Washington din capitala SUA a cerut studentilor si profesorilor sa-si faca provizii de mancare si de medicamente pentru o saptamana. Practic, sa se pregateasca ca si cum ar veni un uragan sau o furtuna de zapada . Companiile private si bancile au trimis scrisori clientilor lor in care spun ca sucursalele raman deschise dar cu ferestrele acoperite. O parte din bancomate vor fi oprite temporar ca sa nu fie sparte.Walmart, cel mai mare vanzator de arme si munitie din Statele Unite, a anuntat ca retrage aceste produse din vitrine, dar s-a razgandit dupa nici doua zile. Pustile si pistoalele se vand acum ca painea calda in SUA.Foto: npr.orgTaberele sunt atat de polarizate incat un sondaj recent arata ca 40% din votantii inregistrati nu au nici macar un prieten apropiat care sa sustina candidatul celeilalte echipe politice. De asemenea, este teama ca sondajele sunt gresite, cum au fost si acum 4 ani, deoarece sunt multi votanti al lui Trump care se ascund.Un sondaj realizat de Yahoo News/ YouGov spune ca 77% dintre votantii americani se tem ca, dupa terminarea alegerilor, in SUA vor izbucni violente. Un caz interesant este orasul Philadelphia, capitala statului Pennsylvania, unde multe magazine din centrul orasului sunt deja baricadate, iar Garda Nationala patruleaza pe strazi.Philadelphia a avut parte de proteste de strada in ultimele zile, dupa ce, lunea trecuta, o persoana de culoare a fost impuscata mortal de politisti pentru ca i-a amenintat cu un cutit. Protestele au degenerat in violente, mai multe magazine au fost sparte si jefuite iar unii politisti au fost raniti