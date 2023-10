Motivul pentru care un tribunal din Rusia a ordonat arestarea unei jurnaliste ruso-americane. „Jurnalismul nu este o crimă”

Un tribunal rus a dispus luni, 23 octombrie, ca jurnalista ruso-americană Alsu Kurmasheva, arestată săptămâna trecută, să fie arestată preventiv "până la 5 decembrie", devenind astfel al doilea reporter american reţinut în această ţară.

Tribunalul Sovetski din Kazan, în regiunea Tatarstan, a precizat că a validat astfel cererea anchetatorilor care au arestat-o miercuri pe jurnalistă, acuzând-o de încălcări legate de înscrierea sa în registrul "agenţilor străini".

Kurmasheva, care lucrează pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) din SUA, riscă până la cinci ani de închisoare.

Preşedintele interimar al RFE/RL, Jeffrey Gedmin, a declarat săptămâna trecută că este "îngrijorat". "Jurnalismul nu este o crimă. Ea trebuie să se întoarcă imediat la familia ei", a adăugat el.

Statutul de "agent străin", care aminteşte de termenul sovietic de "duşman al poporului", impune constrângeri administrative grele şi control financiar persoanelor sau entităţilor vizate.

De asemenea, obligă toate publicaţiile, inclusiv cele de pe reţelele sociale, să poarte această etichetă.

Unii dintre cei mai respectaţi critici ai preşedintelui rus Vladimir Putin se numără printre aceşti "agenţi străini", cum ar fi laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi redactorul-şef al ziarului independent Novaia Gazeta, Dmitri Muratov.

Kurmasheva, care locuieşte de obicei la Praga împreună cu soţul şi copiii ei, a călătorit în Rusia pentru o "urgenţă de familie" la 20 mai, dar nu a putut pleca deoarece paşapoartele sale american şi rusesc au fost confiscate.

Potrivit site-ului Tatar Inform, ea a fost amendată la 11 octombrie pentru că nu şi-a declarat cetăţenia americană autorităţilor ruse.

Potrivit site-ului, care citează surse anonime ale poliţiei, ea a lucrat la mobilizarea profesorilor de către armată.

Alsu Kurmasheva, care s-a alăturat RFE/RL în 1998, lucrează pentru serviciul în limbile tătară şi başkir, acoperind aceste minorităţi etnice din Rusia, în special din Tatarstan şi Başkortostan, regiuni din Volga şi Urali.

Cu sediul la Praga, RFE/RL este finanţată de Congresul SUA şi a fost înfiinţată în timpul Războiului Rece pentru a contracara propaganda sovietică în blocul estic. Ea încă difuzează conţinut într-o multitudine de limbi, adesea sensibile în ţări conduse de regimuri autoritare.

"Am venit să lucrez pentru (RFE/RL) pentru că acest mediu contează pentru mine, misiunea sa de a aduce informaţii obiective poporul meu, cei care vorbesc limba mea, tătară, în special", a explicat Kurmasheva în 2014.

Ea este a doua jurnalistă americană care a fost arestată în Rusia în 2023, după Evan Gershkovici.

Acest jurnalist de la Wall Street Journal, care a fost arestat la 29 martie în mijlocul unui reportaj, este reţinut la Moscova.

Gershkovici, care a lucrat în trecut şi pentru AFP în Rusia, este acuzat de spionaj, o infracţiune pasibilă de 20 de ani de închisoare, acuzaţie pe care el, Washingtonul, ziarul său, rudele şi familia sa o resping.

Rusia nu a probat niciodată aceste acuzaţii, iar întreaga procedură este clasificată drept secretă.

În ultimii ani, mai mulţi cetăţeni americani arestaţi în Rusia au fost eliberaţi în urma unor schimburi de prizonieri cu Washingtonul.

