Atac sângeros în Statele Unite: Un mort și nouă răniți după ce mai mulți indivizi au deschis focul la parada victoriei în Super Bowl VIDEO

O persoană a fost ucisă, iar alte nouă au fost rănite - trei se aflau în stare critică, iar cinci în stare gravă - la Kansas City, unde miercuri, 14 februarie, la sfârşitul unei parade care sărbătorea victoria echipei Chiefs a lui Travis Kelce în Super Bowl, anunţă autorităţile din acest oraş din Missouri, în centrul Statelor Unite, relatează AFP.

Trei dintre răniţi se aflau în stare critică, iar cinci în stare gravă, a declarat AFP un reprezentant al pompierilor.

”Focuri de armă au fost trase în zona (Gării) Union Station. Vă cerem să părăsiţi zona”, a anunţat pe X Poliţia din Kansas City.

Poliţia a arestat două persoane înarmate, după tiruri, care au avut loc în parcarea Gării Union Station din Kansas City, au anunţat pe X forţele de ordine.

”Am adus două persoane înarmate în detenţie în vederea continuării anchetei”, precizează poliţia.

Poliţia a anunţat că ”încearcă în continuare să stabilească numărul victimelor”.

Mai multe persoane au fost atinse de gloanţe.

