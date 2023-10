Finală de poveste în WTA. Revenire fantastică într-un meci de trei ore și jumătate

Câștigătoarea turneului WTA 250 de la Nanchang (China) s-a decis după un meci de poveste între două conaționale, cehoaicele Marie Bouzkova și Katerina Siniakova.

Siniakova (60 WTA) a învins-o pe Bouzkova (29 WTA), scor 1-6, 7-6, 7-6 după o partidă dramatică, de trei ore și jumătate.

Siniakova a reușit să revină de la 1-6, 2-4, salvând trei mingi de meci ale adversarei sale.

Siniakova şi-a trecut astfel în palmares, la simplu, al cincilea trofeu, după cele de la Bad Homburg în 2023, Shenzhen şi Bastad, ambele cucerite în 2017, şi cel de la Portoroz, în 2022.

Bouzkova rămâne cu un singur titlu la simplu, cucerit anul trecut la Praga. A fost a doua întâlnire între cele două jucătoare, după partida din 2021, din primul tur de la Roland Garros, câştigată de Siniakova, cu 6-0, 4-6, 6-2, care acum conduce în meciurile directe cu 2-0.

The ultimate Houdini act 🪄@K_Siniakova saves 3️⃣ championship points & defeats Bouzkova 1-6, 7-6 (5), 7-6 to take the Nanchang title!#JiangxiOpen pic.twitter.com/SFsFlWNfJU