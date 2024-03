Una dintre cele mai frumoase tenismene, campioană la San Diego. De ce i-a mulțumit iubitului din Top 10 ATP VIDEO

Katie Boulter din Marea Britanie a câştigat, duminică, turneul de la San Diego, al doilea din cariera sa, după ce a trecut, scor 5-7, 6-2, 6-2, de Marta Kostiuk din Ucraina, cap de serie numărul 6.

Boulter a avut nevoie de 2 ore şi 13 minute pentru a trece de Kostiuk în prima lor întâlnire şi pentru a obţine primul ei titlu WTA 500.

Precedentul titlu al lui Boulter a fost obţinut vara trecută, când a triumfat la Nottingham (WTA 250).

Katie Boulter, una dintre cele mai frumoase tenismene din WTA, i-a mulțumit la final iubitului ei, australianul Alex de Minaur, numărul 10 ATP, care a făcut un efort deosebit pentru a fi în tribune, el câștigând cu o zi înainte turneul ATP de la Acapulco, în Mexic

„A terminat aseară la miezul nopții. A urcat în avion la 6 dimineața pentru a fi aici astăzi. Așa că apreciez asta”, a spus Boulter.

Katie Boulter thanks her boyfriend Alex de Minaur after winning the title in San Diego:

“I want to say a small special thank you to my boyfriend. He finished last night at midnight. He got on a 6 a.m. flight to be here today. So I do appreciate it.” 🥹 pic.twitter.com/m7jtryjIvD