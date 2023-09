Școala în care merge Klaus Iohannis la deschiderea noului an, „printre cele mai cochete din București și nu numai”. „Îl are pe vino-ncoa” VIDEO

Președintele României, Klaus Iohannis, participă luni 11 septembrie 2023 la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Școala Generală 126 din București.

Directorul școlii la care va fi prezent Iohannis în prima zi a noului an școlar a postat pe Facebook o prezentare a școlii, arătând că este „printre cele mai cochete din București și nu numai”.

„Nu credem ca putem candida la cea mai frumoasă, la cea mai modernă, la cea mai dotată unitate de învățământ, etc. Însă, cu siguranță, am avea șanse la categoria "Printre cele mai cochete unități de învățământ din București și nu numai". Ne place să credem că, personalizând, în limbaj popular, școala noastră îl are pe "vino'ncoa"!”, a scris, pe Facebook, directorul Școlii Generale 162 din București.

Ads