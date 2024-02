Când legislația e doar o formalitate: Părinții luptă pentru dreptul la educație al copiilor lor, într-un sistem educațional rigid și insensibil

Povestea lui Andrei, un copil curios de clasa 0, dezvăluie întunericul din spatele ușilor școlilor noastre, acolo unde copiii cu nevoi speciale se zbat într-un labirint aparent insurmontabil. Anul trecut, când Andrei a pasit pentru prima dată într-o sală de grădiniță, părinții săi, Elena și Radu, se gândeau la descoperirile pline de bucurie pe care…

Povestea lui Andrei, un copil curios de clasa 0, dezvăluie întunericul din spatele ușilor școlilor noastre, acolo unde copiii cu nevoi speciale se zbat într-un labirint aparent insurmontabil.

Anul trecut, când Andrei a pășit pentru prima dată într-o sală de grădiniță, părinții săi, Elena și Radu, se gândeau la descoperirile pline de bucurie pe care le va aduce noua etapă școlară. Însă, în curând, fericirea a fost umbrită de diagnosticul de tulburare de spectru autist primit de micul Andrei. Viața școlară, care ar fi trebuit să fie plină de explorare și învățare, s-a transformat într-un teren minat al inadaptabilității sistemului.

Mutați într-o altă școală pentru clasa 0, părinții lui Andrei au descoperit că lupta pentru accesul la educație nu este doar o formalitate, ci o adevărată provocare. Învățătoarea, neexperimentată în gestionarea copiilor cu nevoi speciale, a fost rapid copleșită de cerințele specifice ale micuțului Andrei. În loc să primească sprijin, copilul a fost privit ca un element disonant într-un sistem predispus să ignore diferențele.

Un exemplu revelator este povestea presantă a unei relocații frecvente. Andrei nu a fost doar un nume pe o listă, ci un copil cu nevoi individuale. Mărturia mamei, Elena, reflectă drama prin care trece: „Am încercat să găsim soluții, dar am fost respinși de la școli supraaglomerate, unde alți copii cu nevoi speciale aveau nevoie de atenție. E ca și cum am lovit într-un zid, iar ușile s-au închis în fața noastră.”

Întrebarea inevitabilă care se ridică este dacă sistemul educațional românesc poate să ofere sprijin adecvat copiilor cu nevoi speciale sau dacă aceștia sunt condamnați să fie sacrificați pe altarul rigidității și al unei birocrații insensibile.

Pe fondul acestei tragedii personale, devine evidentă lipsa de sensibilitate și de adaptabilitate în sistemul educațional. Învățătorii, sufocați de birocrație și de numărul mare de elevi în clase, se văd neputincioși în fața provocărilor prezentate de copiii cu nevoi speciale. În timp ce legislația promovează egalitatea, realitatea lasă de dorit, iar copiii precum Andrei devin victime ale unui sistem care ar trebui să îi protejeze și să îi încurajeze, nu să îi respingă.

Andrei devine astfel simbolul unei lupte mai mari, în care vocea copiilor cu nevoi speciale strigă să fie auzită într-un sistem care pare să își piardă sufletul în hățișul regulilor și formalităților. Este o chemare la responsabilitate și schimbare, pentru ca educația să devină un drept real și nu doar o promisiune goală în sistemul nostru de învățământ.

Într-o realitate alarmantă, exemplificată de povestea a trei copii din București, se pune sub semnul întrebării eficacitatea sistemului de învățământ românesc în tratarea copiilor cu nevoi speciale. Părinții se găsesc într-un con de umbră, obligați să-și mute copiii din școală în școală, unde nu doar că se confruntă cu reguli rigide, ci și cu presiunile constante ale cadrei didactice sau ale părinților din clasă.

Problema începe să se contureze atunci când un copil cu nevoi speciale nu reușește să se încadreze în cerințele stricte ale școlii, fiind privit adesea ca un obstacol în calea „normalității” clasei. Legea din România susține principiul egalității de șanse, dar practica arată că interpretarea acestui principiu variază în funcție de bunul plac al învățătorului.

Educația copiilor cu nevoi speciale se transformă într-un adevărat labirint atunci când profesorii nu dispun de abilitățile și cunoștințele necesare în domeniul psihologiei pentru a gestiona aceste situații delicate. Desigur, nu le cerem profesorilor să fie vrăjitori, dar le cerem să fie deschiși, empatici și pregătiți pentru diversitatea din clasă.

Un aspect notabil este că părinții, în căutarea disperată de soluții, se lovesc de respingeri categorice din partea școlilor, care, deja suprasaturate, par să fie mai preocupați de birocrație decât de necesitățile specifice ale copiilor cu nevoi speciale. Se conturează întrebarea dacă această problemă este un defect sistemic sau o consecință a lipsei de empatie și deschidere către diversitate.

În acest peisaj dezolant, se ridică întrebarea dacă sistemul educațional românesc poate oferi o soluție adecvată pentru copiii cu nevoi speciale sau dacă, în schimb, acești copii sunt sacrificați pe altarul rigidității și indiferenței unui sistem depășit.

Manifest pentru Drepturile Educaționale ale Copiilor cu Nevoi Speciale:

Este timpul să punem capăt labirintului inadecvării în care sunt blocați copiii noștri cu nevoi speciale în sistemul de învățământ. Ei merită să fie tratați cu respect, empatie și să aibă acces la o educație adaptată nevoilor lor individuale. Ne angajăm să luptăm pentru o schimbare reală în abordarea educațională a copiilor cu nevoi speciale în școlile românești. Este esențial ca fiecare copil să beneficieze de un mediu incluziv și sprijin adaptat, astfel încât să-și dezvolte potențialul maxim. Apelez la toți părinții care se confruntă cu dificultăți similare să își împărtășească poveștile și experiențele. Doar prin strângerea rândurilor putem să aducem în atenția publică această problemă și să cerem schimbări concrete în sistemul educațional. Este responsabilitatea noastră să construim un mediu educațional în care fiecare copil, indiferent de nevoi, să se simtă acceptat și susținut. Părinții au puterea de a cere și de a obține această schimbare. Împreună putem să creăm o voce puternică și să determinăm schimbări semnificative în sistemul educațional românesc. Invităm părinții care împărtășesc această viziune să scrie și să împărtășească experiențele lor, să ne unim și să fim vocea copiilor noștri pentru un viitor educațional mai luminos și echitabil.

Site autor: kristoflajos Lajos Kristof este expert si consultant de inalta reputatie in domeniul educatiei, cu o cariera remarcabila si recunoastere internationala. A fost distins cu multiple premii si recunoasteri in Paris, Germania, Regatul Unit si Statele Unite ale Americii, datorita contributiei sale semnificative in promovarea si imbunatatirea practicilor educationale la nivel global. Cu o experienta vasta si o expertiza solida in domeniul educatiei, Lajos Kristof ofera consultanta de inalta calitate, oferind instrumente valoroase si solutii inovatoare in abordarea problemelor educationale complexe. El este recunoscut pentru abordarea sa holistica si pentru abilitatea de a naviga cu succes in peisajul in continua schimbare al sistemelor de invatamant.

