Orban sustine ca nu exista nicio discutie despre starea de urgenta. Elevii vor reveni la scoala cand va exista un "trend descendent consolidat"

"Nu exista nicio discutie despre starea de urgenta", a afirmat seful Guvernului, miercuri, la Romania Tv, adaugand ca starea de alerta ofera autoritatilor "instrumente care, daca sunt folosite rational", pot contribui la gestionarea crizei sanitare.In acest context, primul ministru a facut apel la primari sa colaboreze cu autoritatile centrale in aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2."Mai avem o problema cu primarii: noi nu putem, de exemplu, sa suspendam autorizatia unei terase care s-a inchis si care nu respecta regulile. Autorizatiile de functionare sunt date de primari si am cerut prefectilor sa ceara concursul primarilor. Primarii trebuie sa se implice si sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie pentru (..) a-i sanctiona pe cei care nu respecta regulile", a afirmat Ludovic Orban.In ceea ce priveste invatamantul, seful Executivului a sustinut ca, "pana la o reducere semnificativa a imbolnavirilor zilnice, invatamantul se desfasoara online" si ca elevii se vor intoarce in banci atunci cand se va constata un "trend descendent consolidat".Orban a adaugat ca numarul elevilor care nu au acces la scoala online "s-a redus constant" in ultima perioada si ca Guvernul va gasi solutii pentru elevii care nu au acces la invatamantul pe internet."Aceasta perioada de suspendare a scolilor nu va fi foarte lunga. Vine vaccinul, speram sa scada in intensitate al doilea val. Atunci cand conditiile epidemiologice vor permite reluarea scolilor in conditii de siguranta sanitara, vom lua aceasta decizie", a mentionat premierul.