Croații vor să facă meciul vieții cu Argentina la Mondial. Ce spune Luka Modric despre Messi

Mijlocaşul Luka Modric a opinat că jucătorii croaţi trebuie să facă meciul vieţii lor pentru a depăşi Argentina lui Lionel Messi în semifinala prevăzută marţi la Cupa Mondială de fotbal din Qatar, transmite DPA.

Croaţia, vicecampioana mondială din 2018, a atins din nou careul de aşi al Mondialului, după ce a trecut de Japonia şi Brazilia, la lovituri de departajare, în meciurile eliminatorii.

Modric, de la Real Madrid, consideră că Lionel Messi, autor a patru goluri la acest turneu final din Qatar, este principala ameninţare pentru croaţi, dar crede că ar fi greşit ca toate energiile să se concentreze pe anihilarea starului sud-american.

''Vreau să joc, dar nu doar împotriva unui jucător. Bineînţeles, Messi este un jucător excelent, vom avea mari probleme în oprirea lui, dar noi suntem pregătiţi şi vom da tot ce avem mai bun. Argentina este o echipă mare. Vom încerca să jucăm cel mai bun meci din acest turneu, cel mai bun meci din viaţa noastră. Sper că va fi suficient să intrăm în finală'', a declarat Modric pentru RTVE.

Puţini se aşteptau ca trupa dirijată de Zlatko Dalic să repete performanţa de acum patru ani, de la Mondialul din Rusia.

''Este normal ca toată lumea să se uite la marile ţări. Pentru că suntem mici, nimeni nu a contat pe noi. Dar nu ne-am gândit că alţii sunt favoriţi şi noi suntem în umbră. Noi am dat tot ce am avut mai bun, am luptat şi asta este exact forţa noastră. Înainte de a pleca la Cupa Mondială, am vorbit mult în vestiarul lui Real Madrid şi le-am spus: 'Feriţi-vă de Croaţia''', adăugat Balonul de Aur 2018.

Modric, care se anunţă titular la semifinala de marţi, va deveni doar al patrulea jucător de 37 ani sau mai în vârstă care a fost titular în şase meciuri la o sigură Cupă Mondială, după brazilianul Nilton Santos (CM 1962), italianul Dino Zoff (CM 1982) şi englezul Peter Shilton (CM 1990).

Croaţia s-a bazat din nou pe un nucleu de jucători experimentaţi, alături de care s-au adăugat tineri de mare valoare precum portarul Dominik Livakovic.

''Am văzut maturitate la echipa noastră naţională, cu jucători tineri care au adus o nouă calitate şi energie. Este incredibil ce a reuşit naţionala noastră. Am crezut că vom reuşi ceva. Este un lucru mare că după patru ani suntem din nou în semifinale. Am arătat o mare forţă mentală'', a spus Modric.

Ads