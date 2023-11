Luxemburg și Estonia speră în continuare la Euro 2024. ”Colacul de salvare” oferit de UEFA

Preliminariile Campionatului European 2024 se încheie astăzi, 21 noiembrie, cu ultimele meciuri din grupe, însă 12 naționale vor spera în continuare să obțină calificarea.

Este vorba despre ultimele trei locuri oferite de UEFA la turneul final, rezervate celor trei învingătoare din play-off-urile Ligii Națiunilor, A, B și C.

Conform regulamentului, modesta Estonia (învingătoare în Liga Națiunilor D) are un loc asigurat în barajele (semifinale și finale) din Liga A, unde va juca cel mai probabil cu Polonia.

Joi, prin tragere la sorți, una dintre Finlanda, Ucraina sau Islanda (toate 3 din Liga B) va fi redirecționată spre barajul din Liga A.

Singurul play-off care e deja bătut în cuie e cele din Grupa C, unde se vor juca semifinalele Georgia - Luxemburg și Grecia - Kazahstan.

EURO 2024 Play-offs draw on Thursday will decide:

- Which nations will host the finals

- Which one of Finland/Ukraine/Iceland will enter Path A (remaining two will be placed in Path B) pic.twitter.com/ff8EkSZPlA