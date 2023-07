Premieră istorică la Wimbledon. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în finală

Surprinzătoarea jucătoare cehă Marketa Vondrousova, locul 42 în ierarhia tenisului feminin, este prima finalistă în ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o joi în semifinale pe ucraineanca Elina Svitolina, 6-3, 6-3.

Marketa Vondrousova, în vârstă de 24 de ani, va juca a doua sa finală de Mare Şlem, după cea pierdută în 2019 la Roland Garros în faţa lui Ashleigh Barty.

Deşi a revenit în setul secund după ce a fost condusă cu 4-0, Elina Svitolina a fost departe de evoluţia din sferturi, când a eliminat-o pe poloneza Iga Swiatek, liderul mondial.

Svitolina, 28 de ani, la un moment dat numărul 3 mondial, este acum pe locul 76 în ierarhia internaţională. Ucraineanca a mai ajuns o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2019, când a fost eliminată de viitoarea campioană, românca Simona Halep. Ea mai are în palmares o semifinală de Mare Şlem, la US Open, tot în 2019.

Cealaltă semifinală le opune, tot joi, pe belarusa Arina Sabalenka (2 WTA) şi tunisianca Ons Jabeur (6 WTA).

Conform statisticienilor, Vondrousova a stabilit o premieră istorică, fiind prima jucătoare din Open Era care pătrunde în finală fără să fie cap de serie la startul turneului.

Marketa Vondrousova becomes the first unseeded Ladies’ Singles #Wimbledon finalist in the Open Era 👏 pic.twitter.com/vG4DQJlgP3