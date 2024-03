Șoferul unui autoturism electric, despre momentele dramatice în care a rămas fără frâne pe autostradă: "Mă simțeam ca un criminal"

Un șofer care a rămas blocat la volanul unui Jaguar I-Pace scăpat de sub control a dezvăluit cum a scăpat de moarte în timp ce mașina sa accelera pe aglomerata autostradă M62 din Anglia, fără frâne.

Nathan Owen, în vârstă de 31 de ani, se întorcea de la prima sa zi la noul loc de muncă, când mașina sa electrică din 2019 a început să funcționeze defectuos, declanșând o amplă operațiune a poliției pentru a opri mașina după 35 de minute de coșmar.

S-a mai întâmplat și înainte

El a povestit că a trecut printr-un moment asemănător, când nu și-a mai putut controla mașina, și în decembrie.

Acesta susține că Jaguar i-a predat mașina înapoi la 24 de ore după ce a dus-o să fie verificată.

Nathan Owen a vorbit exclusiv pentru MailOnline despre cel mai recent incident și a recunoscut: "În mintea mele, mă gândeam că voi sfârși prin a face mașina praf, că voi muri sau că voi omorî o persoană nevinovată pe drumuri.'

"Mașina era în lumea ei - pur și simplu nu avea frâne. Cel mai rău lucru este că s-a mai întâmplat și înainte."

Încă șocat de incidentul terifiant, tânărul a povestit cum se întorcea acasă de la noul său loc de muncă, când a încercat să depășească altă mașină în jurul orei 14:30.

"Mașina a început literalmente să accelereze"

"Mașina a început literalmente să accelereze. Nu am putut apăsa frânele. Viteza creștea, am crezut că ceva nu era în regulă.

A apărut pe bord mesajul că există o defecțiune a bateriei. Am încercat în continuare să apăs frânele, dar nu se întâmpla nimic. Așa că următorul meu gând a fost să sun la 999 și să le spun ce se întâmpla."

Șoferul a petrecut următoarele 35 de minute înconjurat de cel puțin opt vehicule de la unitățile de poliție din Merseyside și Greater Manchester, care l-au însoțit pe autostrada aglomerată.

Ofițerul de poliție cu care vorbea la telefon i-a spus să se mute pe banda de urgență cu avarii pornite și să încerce să se mențină departe de alte persoane și alte mașini. Șoferul era terifiat, deoarece trebuia să se strecoare pe banda de urgență și pe banda de viteză redusă pentru a evita ieșiri și intersecții.

Convoi de mașini de poliție în jurul autoturismului

În acel moment, s-a format un convoi de mașini de poliție în jurul mașinii lui Owen, în față, în spate și alături de el. I s-a spus să se deplaseze pe banda rapidă și să urmeze mașinile de poliție.

Ofițerii au închis două benzi din cele patru ale autostrăzii pentru a-l aduce la oprire cât mai sigur posibil și pentru a-l salva.

"A fost înspăimântător, loveam spatele acestui polițist. Îl loveam cu aproximativ 90 mph.

Încă vorbeam cu operatorul și eram îngrijorat. Mă gândeam că aș putea să mă omor lovindu-l pe acest polițist sau l-aș putea ucide dacă pierde controlul."

Polițiștii nu s-au mai confruntat cu așa ceva până acum

Acesta a povestit cum, de fiecare dată când lovea mașina de poliție, mașina se înclina într-o parte și în alta.

"Polițiștii au spus că nu s-au mai confruntat cu așa ceva până acum. Era ca într-un film," a adăugat el.

"A fost îngrozitor, eram pe banda rapidă, mașina de poliție chiar în fața mea, mașini alături de mine, șoferii obișnuiți se uitau fix la mine.

Mă simțeam ca un criminal într-o mare urmărire. Părea ca în jocul video Grand Theft Auto."

Mașina lui Owen a putut fi oprită când s-au terminat milele pe care le avea la dispoziție pe mașina electrică.

El a explicat: "Aveam 10 mile, 5 mile și apoi pe ecran scria zero mile, apoi mașina a început să încetinească ușor și să ajungă la zero."

"Polițiștii spuneau la telefon că vor conduce un pic mai departe și se vor opri.

Am intrat în mașina lor de câteva ori, asta mă panica cel mai mult, nu am mai făcut așa ceva înainte, nu am mai avut un accident înainte. Lovind spatele mașinii de poliție, mă panica în legătură cu mine și polițistul în cazul în care îl loveam prea tare sau el își pierdea controlul."

Când mașina s-a oprit în cele din urmă, polițiștii au venit la ușa lui, dar el a spus că era doar "încremenit în poziția de ținere a volanului".

"Polițiștii încercau să vorbească cu mine, dar pur și simplu nu am putut", a adăugat el.

Șoferul a spus că nu va mai cumpăra niciodată o mașină Jaguar sau electrică.

El a adăugat: "Doar știu că nu voi mai intra niciodată în această mașină. Îmi pare rău doar că nu am primit ajutor cu ea prima dată când am avut probleme."

Un purtător de cuvânt al Jaguar Land Rover a declarat: „Știm despre un incident implicând un Jaguar I-PACE pe autostrada M62 în după-amiaza zilei de 6 martie. Se efectuează o anchetă pentru a stabili cauza incidentului.”

