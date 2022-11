Țeapa luată de un român după ce a cumpărat o mașină: "Există și riscul să explodeze în trafic cu tot cu copii după noi. Vânzătorul ne-a și blocat între timp"

Pentru șoferi nu este o alegere ușoară când vor să schimbe mașina și trebuie să aleagă una nouă sau un autoturism la mâna a doua. Prima este prea scumpă pentru multe buzunare, iar a doua implică uneori riscul de a descoperi defecțiuni costisitoare după achiziție.

Este cazul unui român care a constatat la două zile după ce a dat banii pe o mașină second hand că aceasta are probleme mari, în urma unei vizite la service, după cum a relatat pe Facebook.

"Caut soluții. Am cumpărat acum 2 zile o mașină, care ieri după verificare la service și diagnoză are foarte multe probleme și erori.

Ce pot face din punct de vedere legal, pentru că vânzătorul nici nu mai răspunde la telefon, ne-a și blocat între timp. Pot face plângere la poliție?

Vă rog mult, fără comentarii răutăcioase, suntem destul de încercați și cu nervii la pământ, există și riscul să explodeze în trafic, cu tot cu copii după noi", a scris șoferul pe grupul

Avocatul online.

Într-un comentariu, autorul postării precizează că mașina cumpărată este fabricată în 2008.

Verificarea trebuia făcută înainte

Mulți dintre cei care au comentat sunt de părere că mașina trebuia verificată într-un service înainte de a fi cumpărată. Alții îl încurajează să îl dea în judecată pe vânzător.

"Ai contract cu el? Ar fi un lucru bun pentru tine. Dacă nu, nu ai decât să sesizezi poliția și să îi direcționezi către vânzător dacă ai poze, Facebook, adresă orice, să îl acuzi de "vânzarea unui bun cu vicii ascunse". Și spune-ne și nouă cine și de unde e nenorocitul, ca să ne ferim de el!"

"Dacă există un contract de vânzare - cumpărare, eu zic că există soluții!"

"Cred că puteți încerca să căutați alți posibili cumpărători dinainte (persoane care au văzut mașina înaintea dumneavoastră), apoi să îl dați în judecată, cu aceștia ca martori. Așa puteti dovedi că proprietarul știa de vicii. Este un grup de "Țepe auto" (sau mai multe), puteți întreba și acolo, eventual cu poze din anunțul vânzătorului.

Am trecut și eu prin asta cu o mașină din 2018, iar poliția nu a putut face nimic pentru că nu am putut dovedi că se știa de problemă."

"Verificarea trebuia făcută înainte."

"Vă înțeleg, dar părea om de treabă și ne-a asigurat "verbal" că mașina este în regulă, i-am și explicat că mergem cu copiii și ne trebuie mașină să meargă, nu să stea prin service", a explicat autorul postării.

"În ziua de astăzi mai aveți încredere în cuvântul omului de treaba, pe bune?

Trebuia întâi verificată și după aceea cumpărată, acum nu prea aveți ce face! Omul poate spune foarte simplu că el nu știa că mașina este defectă!"

"Nu ai ce să îi faci, nu ai cum să dovedești că el știa de problemele tehnice atât timp cât tu ai luat-o la test drive și nu ți-a atras nimic atenția la ea."

"Ne-a dat de înțeles că știa de probleme, odată ce ne-a blocat pe amândoi și nu a mai dat nici un semn", a menționat cumpărătorul.

"V-a țepuit, n-o să faceți mare lucru. Poate un proces lung și costisitor, după care nu vă garantează nimeni că o să-l câștigați. E plin de escroci și hoți în țara asta, dar din păcate credem că nouă nu ni se întâmplă."

"Nimic nu are valoare verbală! Iar verificările lucrurilor secund hand se fac înainte de a fi cumpărate, nu după! Din păcate tot ce mai puteți face este să o puneți la punct sau să o revindeți în maxim 30 zile fără să o mai înscrieți la financiar!"

"95% din proprietarii auto nu întrețin mașina corect"

"Cum ai vrea să găsești o mașină ok la prețul pieții? Niciodată, nimeni nu vinde o mașină de bună pentru că clientul nu plătește și vrea să fie mințit cu ieftin și bun, 95% din proprietarii auto nu întrețin mașina corect pentru că la reparație "dincolo era mai ieftin"(nici nu se pune în discuție un service autorizat, doar borduri unde se duce fiecare cu piesa din dezmembrări la pungă), până și o verificare într-un service autorizat nu prea se mai face pentru că ba service-ul are de suferit din pricina vânzătorului, ba clientul se uită că este scump. Așa că în acest caz, e direct o greșeală de achiziție prin neinteresarea față de produs. Mai avem până să apreciem o mașină corectă, cel mai probabil or să dispară de pe piață, așa cum ne uităm acum după mașinile până în 2005 ce sunt tancuri față de 2015, dar nici un proprietar nu a întreținut corect și strada e plină de rable."

"Aici în Germania, e o lege, că dacă cumperi o mașină și în contract e scris că nu are probleme, dar de fapt are, în termen de 2 sau 6 săptămâni (nu mai știu exact) o poți returna fără nici un fel de problemă. Cunosc 2 cazuri. Nu știu în România cum e."

"Un avocat bun pe civil și o acțiune în instanță privind răspunderea civilă contractuală, pentru o vânzare prin manevre dolosive, (viciu ascuns dol prin reticență), dar să vă înarmați cu răbdare, este un proces ce durează ani de zile, primul pas fiind expertiza judiciară care până la a fi efectuată durează și doi ani, timp în care bunul stă pe loc".