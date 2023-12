McDonald's își cere scuze „din toată inima” pentru comportamentul unui agent de securitate față de un om al străzii

McDonald's își cere scuze public pentru comportamentul unui agent de securitate față de un om al străzii care s-a așezat cu un sac de dormit și o plapumă în apropierea unui restaurant al companiei, arată The Guardian.

Reacția companiei vine după ce imagini cu doi agenți de securitate încercând să îl alunge pe un om al străzii de pe trotuar au devenit virale. Din imagini se poate vedea cum un agent de securitate folosește o găleată cu apă și un mop pentru a-l alunga pe omul străzii.

În videoclip, bărbatul spune „lasă-mă în pace”, înainte ca un agent de securitate să arunce o pătură din drum și să stropească mai multă apă de-a lungul trotuarului. Un alt agent de securitate încearcă să împiedice un martor să filmeze.

Persoana care filmează este auzită spunând: „Îi acoperiți sacul de dormit”. Un bărbat poate fi auzit spunând: „Asta e greșit, știi asta? Îi acoperi sacul de dormit. Ce faci? I-ai acoperit sacul de dormit cu apă și e iarnă. Este scandalos”.

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7