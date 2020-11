Influencerul - superlativul "pandemiei"

influencer este un creator de continut online, in general un vlogger de pe Youtube sau cineva care este pe Instagram sau pe Facebook, un blogger care scrie in mod constant si a facut o meserie din asta.>>" (stirileprotv.ro); "Desi munca influencerului este distractiva si uneori poate parea usoara, in practica nu este asa." (business-academy.ro); "O influencerita americana si-a pacalit fanii de pe Instagram ca a plecat intr-o vacanta in Bali, publicand fotografii facute in Ikea." (adevarul.ro).



In concluzie, influencerul este persoana a carei prezenta in mediul online are o influenta notabila asupra unui public; astfel, influenteaza sau chiar determina alegerile grupului care o urmareste prin ce creeaza si posteaza in tot ceea ce inseamna Social Media. Influencerul trebuie sa fie creativ, adaptabil, atent la nou, preocupat de interactiune, cunoscator al instrumentelor folosite in mediul online. Tocmai de aceea, indraznesc sa-l cataloghez ca fiind supravietuitorul lumii actuale. Unde mai pui ca se deschide lumii intregi, desi sta lejer si fara griji intre patru pereti. Este persoana care creeaza si mentine legatura dintre public si brand, care te poate tine neclintit printr-o carte buna, o mancare dubioasa, un film fain sau un nimic prostesc si atragator. E varianta postmoderna de a face reclama, de a capta atentie, de a vinde un anumit produs. Si cum in publicitate totul sta sub semnul lui wow, lucrurile scoase in lume de influencer sunt fie grozave, fie grozav de nasoale. In orice caz, calitatea influencerului de a fi cunoscut poate schimba perceptii, idei, comportamente. Ale cui? Ale celor influentabili. Influencerul ar putea oare completa familia de cuvinte a lui a influenta?





Emina Capalnasan este lector la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, UVT, unde preda limba romana contemporana si limba romana ca limba straina. Are blog - www.literparc.ro - si o rubrica saptamanala - Nazbatii limbistice - pe www.expressdebanat.ro.



Alta vorba. A altui domn: "Sunt sclavul care cauta libertatea, rugandu-se de Domnul sa n-o gaseasca". In zilele obisnuite citesc dictionare si caut cuvinte numai bune de-o poveste-ntreaga. Un cuvant poate fi o lectie, chiar elementul ce poate declansa un dialog incheiat la toti nasturii. Ne plac anglicismele? Nu. Omoara spiritul neaos. (Tot cu gandul la Brancusi: e plin de magari care rag!) Memoria pe termen lung esueaza uneori si ajungem sa ne dezicem de ce-a fost odata pana cadem de pe rotundul pamantului evolutiv in prapastia plata a schizofreniei. Am uitat ca avems.a. si ca am respins nastrusnicii precumsau. Totusi, ce-i? Scris exact asa: fara cratima!. Sa nu ne complicam inutil cu(-despartire): e ca la& co.Nu-i asa ca ne-am obisnuit de multa vreme cusi? Lucrurile sunt simple si clare:. Fara variante. Fara cratime. Acceptam. Ne conformam. N-avem ce comenta. E logic. Prin urmare:. Exista precedent. Exista si o realitate ce are nevoie de o denumire. Doar n-o sa spunem *... Ar putea functiona adjectivul, care printr-o intorsatura morfologica ar deveni substantiv:. Ar fi insa usor artificial, o dovada de nationalism chinuit.Avem si. Apare in DOOM2 si e notat de DEX (2009): ", s. m. 1. Persoana care conduce o bicicleta sau o motocicleta. 2. Membru al unui grup de motociclisti. [Pr.: bań≠car] - Cuv. engl.". Nu-mi dau seama ce am putea avea cu(ul).Teren minat:. Antonimia actuala. Din nou: contextul cere cele doua etichete.De la terenul minat ajung la spatiul logicii si al explicatiilor:De la(verb cu ecouri clare in romana) -! Verbul a influenta a ajuns in romana pe filiera franceza:. Separand putin spatiile culturale si disecand lexeme, sufixul cu valoare de agent -ar () face posibila intelegerea lui -er, element derivativ in engleza. Daca ne gandim lasau la, -er este o varianta fonetica; dictionarele indica derivarea cu -ar.sisunt cuvinte terminate tot in -er, dar cuvintele sunt preluate asa din franceza. Revin la ideea ca influentele straine si preluarile nu erau deranjante.Cuvintele nici nu mai sunt percepute ca fiind elemente bizare, lipsite de transparenta semantica.e din franceza,- din engleza. Diferenta e ca avem de-a face in situatia aleasa cu un cuvant neadaptat. Acest lucru nu este o noutate., nu altfel;, nu altfel;etc. Mai mult, -er pare sa influenteze cuvinte romanesti:(in nomenclator: pizzar!), absent din dictionare, dar frecvent folosit. Astfel, nu e departe ideea ca -ar putea fi un sufix nomen agentis in romana, unul foarte recent; la fel: -, decupat din imprumuturi (controlor), folosit ocazional la crearea unor cuvinte romanesti:(oficial:!). Jocul uz-norma este poate cel mai interesant aspect al studiului limbii vorbite actuale.De la? Nici acest lucru nu e un procedeu strain pentru limba romana. Ar putea fi dovada canu e doar o realitate lexicala extrem de prezenta, frecvent materializata, ci si un cuvant cu deschidere si putere de influenta si de creatie in limba romana actuala.Doar cateva contexte: "A devenit deja uzual ca branduri importante sa foloseascain comunicare, pentru a informa publicul despre evenimente, produse si diverse actiuni." (adevarul.ro); "Internetul este plin desi creatori din continut. Ii urmarim pe Youtube, Facebook , Instagram si nu numai. Sunt si cativa jurnalisti printre ei." (digi24.ro); "Florin Grozea: <