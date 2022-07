Scandal imens la FCSB: Florin Tănase, făcut praf de Mihai Stoica, în direct la televizor

Managerul FCSB Mihai Stoica a declanșat un atac fără precedent la adresa lui Florin Tănase, cel mai bine plătit fotalist din lotul roș-albaștrilor.

Mihai Stoica își crease o reputație din faptul că nu își atacă niciodată jucătorii! Până asear! În direct la Orange Sport, Mihai Stoica l-a pus la zis pe Florin Tănase, cel care declarase despre că FCSB nu are un lot suficient.

"El a încercat, cum fac jucătorii inteligenţi, hai să mutăm discuţia ca să uite lumea că noi am jucat sub orice critică şi că nu am alergat. Asta o să-i arăt, exact cum a alergat. Cum ai alergat, Tase, 9,5 km, iar Dawa 10.800 şi Harut 10.600? Explică-mi asta.

El are o problemă cu recunoaşterea culpabilităţii. El nu greşeşte niciodată. Iar acum a greşit şi cum a evoluat, a greşit şi că a venit la televizor şi a spus chestii care nu au sens. Iar ce este foarte important, ca un jucător care câştigă 1000 de euro pe zi să vorbească despre politica unui club care îi plăteşte salariul ăsta. Club la care joacă Octavian Popescu, care e apropoat de el ca valoare şi câştigă 5 mii de euro pe lună. Nu are voie să vorbescă în public despre politica clubului.

Nu era o şezătoare despre problemele pe care le are Steaua (n.r. - FCSB). Unde e lumea asta? Unde? O să-l întreb eu pe el mâine care lume a spus că Steaua (n.r - FCSB) are cel mai bun lot. Nu, toată lumea a spus că CFR are cel mai bun lot şi cele mai mari salarii, şi dublură, triplură, cvadruplură pe posturi. Ce înseamnă asta? Toate-s invenţii. Nimeni nu a spus asta, a spus-o el ca să mutăm că ne-am făcut de râs cu Ispas şi cu Florin Ilie, domnul Tănase. Şi hai să vorbim de lot, că avem jucători tineri. Păi au jucat jucătorii tineri?", a spus Mihai Stoica.

Florin Tănase are un salariu mare la FCSB, iar clubul nu s-ar opune plecării acestuia. "Înțeleg că a fost mereu interes pentru el. Poate cineva să îi achite clauza, 3 milioane de euro. Drum bun și succes!”.

După partida dintre FCSB și U Cluj, scor 1-1, Florin Tănase a declarat: "Probabil şi lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: `Domne, lotul, lotul!` Dar avem şi copii. Avem cel mai bun lot. De unde? Suntem puţini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio şansă”, a declarat Florin Tănase.

