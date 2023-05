Eșecul României la Eurovision l-a convins. Ce decizie neașteptată a luat Mihai Trăistariu: ”O să scot bani din buzunar”

Eșecul României la Eurovision 2023 l-a determinat pe cântărețul Mihai Trăistariu să ia în calcul o nouă participare la concursul continental, după cea din 2006, când a ocupat locul patru.

„Eu am pronosticat-o încă de la început pe Loreen, de când a fost aleasă de Suedia acum două luni. Deci, ce am simțit eu s-a adeverit. Și mă bucur enorm. Chiar am urmărit jurizarea, juriul a ridicat-o foarte mult.

Locul 2, Finlanda, a fost un tip măscărici, cu o piesă comercială. Foarte mulți îl preferau pe el, dar nu avea voce deloc, iar eu nu înghit astfel de lucruri. Atunci m-am bucurat că a câștigat Loreen”, a declarat Trăistariu pentru impact.ro, analizând cele mai bune melodii prezentate la Liverpool în acest an.

„Da, asta îmi dă curaj să particip, căci Loreen este al doilea concurent din toate timpurile care a câștigat de două ori. Johnny Logan a câștigat de trei ori, iar Loreen, de două. Deci, eu îmi doresc să reprezint țara, să câștig, să fiu trimis acolo și să revin în glorie”, a mai spus artistul.

„Aș da cât e nevoie. Partea bună este că eu sunt un norocos și nu mi-am plătit în viața mea o melodie. Nu-mi amintesc să fi dat bani cuiva, pentru că am avut norocul să mă lansez cu trupa Valahia și atunci făceam piesele împreună cu Costi Ioniță și Dorin Topală.

După ce m-am desprins de trupă, eram deja vedetă și mă căutau compozitorii să-mi dea piese. Eu și în ziua de azi am piese primite gratuit. Nu înseamă că e rău sau bine, pentru că, uneori, piesele nu sunt cele mai cele, dar am învățat să triez în ultimii ani și nu mai iau chiar orice piesă.

În general, nu am plătit nimic, dar dacă merită, vreau să o fac. Dacă merită și simt că e o piesă câștigătoare, sigur că o să scot bani din buzunar. Oricât e nevoie, chiar și 10.000 de euro”, a menționat Trăistariu.