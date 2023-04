De ce refuză Mircea Lucescu să plece din Ucraina. Antrenorul de 77 de ani a refuzat o ofertă tentantă

Mircea Lucescu rămâne antrenorul lui Dinamo Kiev, chiar dacă echipa sa are șanse minime la titlu, iar fotbalul în Ucraina s-a schimbat mult.

Tehnicianul de 77 de ani a dezvăluit că a avut o oferă de la Fenerbahce, pe care a refuzat-o. "Toți antrenorii străini au plecat din Ucraina, dar eu n-am putut să renunț. Eu n-aș fi plecat niciodată nici de la Corvinul, pentru că am avut un succes teribil, dar am mers la echipa națională. E dificilă situația, dar nu pot să trădez! Eu îl consideram ca un act de trădare dacă plecam", a dezvăluit el pentru gsp.ro.

În emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Mircea Lucescu a povestit cum se derulează fotbalul în Ucraina."Am jucat la Ujhorod și am făcut 13 ore cu trenul. Apoi am mers la Lvov, sunt alte șapte, opt ore. Când jucam în cupele europene, în fiecare săptămână mergeam la Cracovia, Lvov, Kiev, Chișinău. Extrem de greu, dar fotbalul trebuie să trăiască și să nu abandoneze. Este partea sentimentală a oamenilor care n-au absolut nicio vină. Nu puteam să las Kievul, chiar dacă am probleme foarte mari. 11 jucători au părăsit echipa, iar acum am cinci, șase copii. Zabarnyi a plecat în Anglia, Tsygankov în Spania, Verbici la Panathinaikos, Kedziora la PAOK... Până să vină pandemia, Dinamo Kiev câștiga foarte mult din meciuri, foarte mulți suporteri, iar apoi s-au trezit fără asta", a mai spus el.

Dinamo Kiev este pe locul 4 în clasamentul din Ucraina, la zece puncte de liderul Șahtior Donețk.