Primul trofeu pentru Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Cat va incasa romanul pentru castigarea Supercupei Ucrainei

Patronul Surkis a bagat mana adanc in buzunare, dupa aceasta perfomanta reusita de Mircea Lucescu.50.000 de euro va incasa antrenorul roman pentru acest trofeu.El castiga 150.000 de euro lunar la Dinamo Kiev, conform surselor Ziare.com.De 9 ani nu a mai castigat Dinamo Kiev un meci impotriva Sahtiorului la mai mult de un gol diferenta. Ultima data s-a intamplat in 2011, pe vremea cand antrenor la Sahtior era chiar Mircea Lucescu, iar in echipa din capitala Ucrainei juca si Vukoevic, actualul secund al romanului.