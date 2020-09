VIDEO Ministrul Educatiei, Monica Anisie: As vrea sa punem umarul toti la revenirea copiilor in spatiul scolii. 106 cadre didactice sunt spitalizate in urma infectiei cu noul coronavirus

"Am avut o videoconferinta cu inspectorii generali scolari. As vrea sa va spun ca sunt 11 judete in care nu avem nicio unitate de invatamant in scenariul rosu, prin care Harghita, Hunedoara, Iasi, Ialomita, Tulcea, Botosani, Bistrita-Nasaud si Vaslui. In aceste judete, activitatile se vor desfasura in scenariul verde sau galben. De asemenea, la acest moment, avem urmatoarea situatie - 12.423 de unitati care functioneaza in scenariul verde, 4.915 in scenariul galben si 262 de unitati sunt in scenariul rosu.La Bucuresti s-a realizat intrunirea de urgenta a CMBSU pentru a identifica, acolo unde este cazul, anumite situatii si a lua o noua decizie, in sensul in care consiliul de adminsitratie al unitatii de invatamant a facut o noua propunere.Trebuie sa precizez ca, la acest moment, in conformitate cu ce a transmis fiecare inspectorat scolar, sunt 106 cadre didactice spitalizate, 293 de cadre didactice aflate in carantina si vor sa desfasoare activitatea online. Mai sunt 91 de cadre didactice care au intrat in concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, incepand cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele scolare", a precizat ministrul Monica Anisie.In final, ministrul Educatiei a facut apel la intreaga societate pentru a asigura revenirea in siguranta a elevilor in clasale de curs."As vrea sa fac un apel catre intreaga societate. Ne aflam intr-o situatie dificila si as vrea sa punem umarul cu totii la revenirea copiilor in spatiul scolii. Elevii isi doresc sa revina la ore. Profesorii isi doresc sa isi revada elevii. Fac un apel sa incetam sa politizam educatia, in acest moment. Este nevoie de intreaga societate, este nevoie sa fim impreuna. Doar asa se poate sa facem educatie. Doar lasand la o parte implicatiile politice vom reusi sa avem elevii in scoli in siguranta si cadre didactice care sa isi desfasoare orele", a incheiat Monica Anisie.