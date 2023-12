Monica Seleș împlinește azi 50 de ani: e măritată cu un miliardar american mult mai în vârstă. Viața ei după ce a fost înjunghiată

Una dintre figurile prodigioase ale tenisului, Monica Seleș, împlinește astăzi 50 de ani. Ea s-a născut pe 2 decembrie 1973 la Novi Sad într-o familie de etnie maghiară.

Jucătoarea iugoslavă a făcut furori de la primele ei apariții în circuit și a fost un exemplu neegalat de precocitate.

La 16 ani, ea devenea cea mai tănără câștigătoare la Roland Garros, iar până la vârsta de 20 de ani avea deja 8 titluri de Grand Slam în palmares!

Cariera ei avea să cunoască o turnură dramatică în 1993, cu ocazia turneului de la Hamburg. Monica Seleș avea meci cu Magdalena Maleeva și, în timp ce se odihnea într-o pauză dintre jocuri, avea să fie înjunghiată de un german, Gunter Parche, un șomer de 38 de ani.

Acesta avea să declare că e un fan obsedat de Steffi Graf, marea rivală a Monică Seleș la acea vreme.

Parche n-a petrecut o zi în închisoare, întrucât justiția germană a declarat că nu este în deplinătatea facultăților mintale.

El a murit în luna aprilie a acestui an, fiind găsit fără suflare într-un azil unde şi-a petrecut ultimii 14 ani din viaţă. Potrivit Bild, germanul - care primise îngrijiri paliative - şi-a petrecut ultima lună a vieţii întins în pat.

Parche a avut o antipatie incredibilă faţă de Seles după ce aceasta a învins-o pe Graf, în finala de la Roland Garros, din 1990.

Seleș a revenit în circuit peste doi ani, reprezentând SUA: a mai câștigat un Grand Slam, la Australian Open, dar n-a reușit să își mai atingă potențialul ei maxim.

S-a retras definitiv din tenis în 2008, iar în 2009 Seles și-a lansat cartea Getting A Grip: On My Body, My Mind, My Self, care prezintă lupta ei cu depresia și tulburarea de alimentație (BED) după înjunghiere, diagnosticul de cancer și decesul tatălui ei și, în cele din urmă, viața ei după tenis.

Seles este căsătorită cu omul de afaceri Tom Golisano, un miliardar american care este mai în vârstă cu 32 de ani. Au început să se întâlnească în 2009, iar cei doi și-au anunțat logodna pe 5 iunie 2014.

În 2022, Tom Golisano era pe locul 490 în topul Forbes al miliardarilor, cu o avere de 5,4 miliarde de dolari.

9 titluri de Grand Slam are Monica Seleș în palmares. Opt au fost câștigate înainte de a fi înjunghiată

178 de săptămâni a petrecut Monica Seleș pe locul unu WTA, locul 6 în clasamentul all-time