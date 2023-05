De ce nu a fost prezentă Nadia Comăneci la decernarea premiilor Academiei Laureus, deși face parte din juriu

Nadia Comăneci nu a fost prezentă la decernarea premiilor Galei Laureus, care a avut loc luni, la Paris, și unde Messi a primit două trofee.

Deși este membru al juriului de ani de zile, Nadia a absentat motivat, fiind reținută în America.

„În acest an nu am putut fi prezentă la decernarea premiilor Academiei Laureus deoarece a trebuit să mă ocup de organizarea Hall of Fame-ului la gimnastică. În fiecare an noi organizăm acest moment important în gimnastică iar de această dată totul a coincis cu Laureus”, a precizat Nadia Comăneci pentru Prosport.

Messi a fost ales sportivul anului în cadrul ceremoniei Laureus World Sports Awards.

El a fost premiat şi cu naţionala Argentinei, la categoria echipa anului, fiind primul sportiv care obţine cele două premii Laureus în acelaşi an.

Cea mai bună sportivă a fost desemnată atleta jamaicană Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Revelaţia anului a fost ales tenismenul spaniol Carlos Alcaraz.

La Revenirea Anului, câştigătorul este fotbalistul danez Christian Eriksen.