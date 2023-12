O româncă a aflat că are de dat peste 100.000 de euro după ce a născut în străinătate: "Doresc să plătesc, însă nu lucrez momentan"

De obicei, românii au doar cuvinte de laudă și sunt pe deplin mulțumiți de serviciile medicale din străinătate. Uneori, nici aceste experiențe nu sunt lipsite de surprize.

Este cazul relatat de o tânără care a născut în Norvegia și a aflat abia după ce s-a întors în țară cât are de plătit. Aceasta a recunoscut că nu avea asigurare medicală, însă îi este imposibil să achite suma uriașă, după cum a scris pe Facebook.

"Aș avea nevoie de un sfat! Am locuit în Norvegia câțiva ani, acolo am și născut ambii copii. Cel mic, a venit pe lume înainte de vreme, la numai 25 de săptămâni, nu aveam asigurare și bineînțeles, acum au început să îmi vină facturi și în România. Voi lua legătură cu cei de acolo prin mail, doresc să plătesc, însă nu lucrez momentan și chiar nu știu cum aș putea rezolva această problemă! Mi-au trimis scrisoare că am 14 zile la dispoziție să iau legătură cu ei ca să nu fiu "urmărită" pe o perioadă îndelungată de recuperatori", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați, atașând și documentul pe care l-a primit.

"Acum e bună de plată!"

Ads

Situația a fost analizată în comentarii, iar părerile sunt împărțite. Tânăra a precizat că a beneficiat de 3 luni de spitalizare și de 2 zboruri cu elicopterul, fiind vorba de o naștere prematură, la 25 de săptămâni.

Doamne ferește, dar ce ți-au făcut de banii ăștia!? Ai cumpărat copilul de la ei?"

"Suma se va putea achita eșalonat. Nu cunosc bine legislația în Norvegia, dar sunt convins că se vor găsi variante."

"Păi nah, dacă a vrut spitalizare în Norvegia fără să aibă asigurare de sănătate, ce să-i faci? Acum e bună de plată!"

"Cică statul te ajută când ai copii. Tot el: plătește 100.000 euro că te-am ajutat să naști."

"Doamne ferește, sunt în euro acei bani?"

"Coroane norvegiene, făcând conversia, suma totală ar fi în jur de 126.000 de euro. Chiar și-așa nu este o sumă mică."

"Încearcă să pună presiune pe dvs, să își recupereze banii"

"Din câte s-a mai discutat și din ce informații dețin de la băncile din Germania, zic așa, nu își pot recupera banii de la cei care pleacă din țară, că sunt români sau alte nații, au zis că nu poate Germania sau altă țară să treacă peste politică țării în care pleacă acei oameni, dar atunci când revin în țara respectivă, nu prea ar conta care și depinde de sumă, când se angajează și apare contul unde-i intră banii, îi blochează contul.

Ads

Deci nu sunt firme de recuperare în România în ceea privește pe nemți, deci eu cred că încearcă să pună presiune pe dvs ca să își recupereze banii, dar asta doar un avocat de acolo v-ar putea spune, că ei știu legile de acolo."

"N-ai furat, n-ai dat în cap la nimeni"

Sunt și persoane care cred că nu ar trebui să plătească.

"Eu n-aș plăti. Cum să plătesc 120.000 de euro pentru că am născut? N-ai furat, n-ai dat în cap la nimeni. Ai născut. Și sincer, cât timp ești în RO, nu cred că au ce să-ți facă."

"Dacă în perioada aia ai avut asigurare în România, poți trimite factura către casa de asigurări. Până la urmă nașterea nu a fost una normală, la termen."

"Aici în România clar nu aveți cum să plătiți. Norvegia nu face parte din UE și cred că nu are cum să recupereze acești bani de la dumneavoastră. Mai interesați-vă."

"Poate mă înșel, dar cred că un creditor străin nu poate pune poprire pe bunurile sau conturile din România decât în cazul unei hotărâri judecătorești românești..."

Ads

"Urmări sunt la reintegrarea în sistemul economic norvegian"

"Fiică-mea a născut în Franța, deoarece nu erau în regulă actele date de patron nu a avut asigurare. I-a venit factură....6 000 euro. Acum e în țară, dar în afară alocației nu are niciun venit, dar ne așteptăm și noi la somații din partea spitalului francez."

"Dacă nu ești angajată, sau căsătorită (soțul să fie cu acte) trebuie să plătești. Așa e și în Germania, îți vine de plată, și problema e că vine dublu, triplu. Știu un caz real în Germania, unde o doamnă nu și-a plătit asigurarea că a rămas fără muncă, n-a declarat, a rămas cu restanțe la AOK, pe lângă că are de plătit sume imense, nici nu poate să-și folosească cardul de sănătate."

"Urmări sunt la reintegrarea în sistemul economic norvegian, respectiv următorul cont bancar norvegian (dacă mai revine) pe numele doamnei urmează a fi blocat pentru recuperarea sumei.

În rest nu sunt urmări."

"Când ai datorii, oriunde le ai, trebuie să îți contactezi creditorul pentru a stabili cum urmează să plătești datoria; mai ales dacă nu le-o poți plăți. Trebuie să îi contactezi tu pe ei și să le explici situația ta, și să vezi ce opțiuni îți oferă. Întreabă-i dacă te califici pentru programe gratuite. Sau pe ăștia în România dacă acoperă ceva din factură aia."

Ads

"Ai vrut în țările scandinave, unde toți câinii au covrigi pe coadă"

"Credea că e ca în RO, te doare o mână (de exemplu) suni la 112 și vine salvarea și te duce gratis la spital, pentru că nu vrei să te duci cu transportul în comun? Sau la o urgență, vine elicopterul SMURD pe gratis, stai în spital pe gratis!

Acu plătește!

Ai vrut în țările scandinave, unde toți câinii au covrigi pe coadă și unde laptele și mierea curg pe șanțuri!"

"Este dată lege că din momentul în care ești înregistrat la primărie cu rezidență trebuie să ai neapărat asigurare. Nu știu cum funcționează în Suedia, dar de obicei pentru problemele de genul în străinătate sunt următoarele variante:

- Plătești asigurare din urmă în România și trimiți dovadă că erai asigurată în România în acea perioadă

- Te bagi în insolvență în Norvegia și asta înseamnă că pentru 5 ani nu ai dreptul la credite. Pentru asta sunt firme care se ocupă. Cred că ar trebui plătit ceva totuși pentru a te băga în insolvență și ar trebui să mergi să semnezi la ceva timp după ce faci demersurile, deci ar trebui să mai locuiești acolo

Ads

- După 5 ani dacă nu răspunzi deloc intră datoria în insolvență... Dar asta știu că era în cazul băncilor, nu știu dacă e valabil și la datoriile la stat.

- Suni la ei și ceri reducerea datoriei pe motiv de venituri insuficiente sau le spui că nu ai cum să plătești dacă nu te întorci și nu lucrezi acolo, nu din rea voință, ci din motive care nu țin de ține.

- Până când nu te dau în judecată oricum nu îți pot pune poprire pe cont... Dar atunci deja sumele vor fi exorbitante, se vor adăuga și taxele judiciare...

Oricum, înainte de toate ar trebui să cauți un răspuns la o persoană avizată. Fiecare lege are și posibilități de a te eschiva de la consecințele grave. Trebuie doar să găsești cea mai bună variantă pentru ține. Mult succes și așteptăm vești cu rezultatul găsit!"